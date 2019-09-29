İttifak Holding Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-1

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

-

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Bahtiyar Birinci (xx)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Anicic (x), Ali Turan (x)(Dk. 76 Hadziahmetovic xx) , Alper (xx) (Dk. 80 Mücahit Can Akçay x), Jevtovic (xx), Jonsson (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Shengella (xx), Milosevic (xxx), Bajic (x)(Dk. 46 Miya xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (x)Abdennour (x) (Dk. 63 Ziya ), Poulain (x), Miguel Lopes (xx), Yasir (x)(Dk. 73 Atila x) Rienstra (x), Mensah (xx), Henrique (xx), Umut Bulut (xx), Bilal (x), Adebayor (x) (Dk. 46 Djedje xx)

GOLLER: Dk. 45+1 Milosevic, Dk. 90+5 Jevtovic (P) (İ.H. Konyaspor), Dk. 9 Shengelia (K.K) (İ.M. Kayserispor)

SARI KARTLAR: Alper, Anicic, Skubic, Ömer Ali Şahiner (İ.H. Konyaspor), Bilal, Lopes, Lung, (İ.M.Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Mensah, Dk. 90+6 Hengrique (İ.M. Kayserispor) TFF Süper Lig'de mücadele edeen İttifak Holding Konyaspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. 9'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Henrique'nin ceza sahasına ortasında Shengelia, ters vuruşunda topu kendi kalesine gönderdi. 0-1

29'uncu dakikada Shengelia'nın ceza sahası çaprazından sert şutunda kaleci Lung, müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı.

45+1'inci dakikada skora denge geldi. Ceza sahasındaki Skubic'in pasında topu önünde bulan Milosevic'in plase vuruşunda, top fileleri havalandırdı. 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi.

62'nci dakikada Miya'nın ceza sahası dışından sert şutu, üstten auta çıktı.

90+4'üncü dakikida ceza sahasında topa yükselen Skubic'in kafa vuruşunda top, ikili mücadele sırasında meşin yuvarlak Bilal'in eline çarptı. Hakem ALper Ulusoy önce oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı verdi.

90+5'inci dakikada penaltı atışını kullanan Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2,0

90+6 oyun alanı karıştı. Mensah, ikili mücadelede sırasında Jonsson'un ayığına bastı. Oyun devam ederken Jonsson, Mensah'a tepki gösterdi. O sıra Ömer Ali Şahiner'e gelerek Mensah'a tepki göstermesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Hakem Alper Ulusoy, Ömer Ali Şahiner ile Mensah'a sarı kart gösterdi. Mensah, çift sarı karttan oyun dışı kaldı. İtirazlar devam ederken Henrique'de gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Karşılaşma 2-1 İttifak Holding Konyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



KONYA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:43

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.