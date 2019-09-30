9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı

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KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 11 askerden 3'ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 8'i muvazzaf astsubay olmak üzere 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugün sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



KONYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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