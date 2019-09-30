Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8'i muvazzaf asker 11 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) içerisinde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 8'i muvazzaf astsubay olmak üzere 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TSK içerisinde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 8'i muvazzaf astsubay olmak üzere 11 şüpheli belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Konya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

KONYA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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