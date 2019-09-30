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SÜ'de Kağıtsız Erasmus (EWP) ve OLA Çalıştayı yapıldı

İHA

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) Kağıtsız Erasmus (EWP) ve Çevrimiçi Öğrenim Anlaşması (OLA) Çalıştayı taslak programı düzenlendi.

SÜ'de Kağıtsız Erasmus (EWP) ve OLA Çalıştayı yapıldı

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) Kağıtsız Erasmus (EWP) ve Çevrimiçi Öğrenim Anlaşması (OLA) Çalıştayı taslak programı düzenlendi.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Selçuk Üniversitesi, ülkemizin köklü üniversitelerinden birisidir. Bilgi insanlığın ortak malıdır ve tüm insanlığa aittir. Geleceğe dönük ilerleme noktasında da bugünün verilerini çok daha iyi muhafaza edebilme noktasında da dijitalleşme çok büyük önem arz ediyor. Selçuk Üniversitesi olarak biz bu konuda da çok erken bir farkındalık oluşturduk. Bu konudaki ulusal ajansta da ilk protokolü imzalayan ilk üniversitelerden birisiyiz. Ben bu çalıştayın ülkemiz adına çok verimli geçmesini temenni ediyorum. Bu bir dayanışmadır, iş ve güç birliğidir. Temel hedefimiz; geleceğe dönük ülkemizin bugünkü mirasını en iyi şekilde nasıl ileriye taşıyabilmek ve dünyada bizden çok daha belli alanlarda önde olan ülkelerle iletişim kurabilmek, bunun çalışmasını gerçekleştirmektir. Bu noktada 2 bin 500 yabancı uyruklu öğrencimiz mevcut ve bütün işlemleri dijital ortamda yapma çabamız var. 250 civarında öğrencimizi biz Erasmus kapsamında yurt dışına gönderiyoruz. Çok hızlı iletişim, haberleşme gerektiren durumlar oluyor, bu geçtiğimiz yaz döneminde yaşanan olumsuzluklarda oldu. Kaybettiğimiz bir öğrencimiz oldu.Bu kapsamda yani en olumsuz halden en olumlu hale kadar hızlı iletişim kurma noktasında dijital alt yapı oluşması önem arz ediyor. Bu birlikteliğinde bu konuda hem üniversitelerimizin altyapısını geliştirmede hem elimizdeki bütün imkanların ve fırsatların birlikte kullanılması noktasında inşallah çok faydalı çalışma gerçekleştirmeyi umuyoruz” dedi.
Digitalisation Of Erasmus adlı sunumu gerçekleştiren Yüksek Öğretim Koordinatörü Hür Güldü ise, “Kağıtsız Erasmus Çalıştayına ev sahipliği yaptığından dolayı başta Selçuk Üniversitesinin üst yönetimi olmak üzere Erasmus Koordinatörlüğü çalışanlarına da şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim. 20142020 arasındaki Erasmus Plus programları ulusal ajanlar açısından birçok süreci dijitalleştirdi. Sistemin dijitalleşmemesi hem Erasmus Ofislerini hem de öğrencileri açısından büyük bir yük oluşturmaktadır. Bir yandan 2021 programına hazırlık çerçevesinde bir yandan da komisyonun 2017 yılında almış olduğu kararlar çerçevesinde bizim açımızdan da Türkiye açısından da bu süreçlerin bir noktada başlaması, dijitalleşmesine yönelik işlemlerin yol haritasının belirlenmesi elzem hale geldi” şeklinde konuştu.
EWP ve Çevrimiçi Öğrenim Anlaşması ile ilgili sunumlarıyla devam eden programa Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Avrupa Üniversite Vakfından Stefan Jahnke, Yüksek Öğretim Koordinatörü Hür Güldü, Selçuk Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Gölcü, 28 üniversiteden Erasmus yetkilileri ve Türkiye Ulusal Ajansı yetkilileri katıldı.

KONYA

01 Ekim 2019 Salı

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