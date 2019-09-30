Ceviz çırparken elektrik akımına kapılıp yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ceviz çırparken elektrik akımına kapılarak yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yunuslar Mahallesinde bahçesindeki ceviz ağacından cevizleri çırpmak isteyen Mustafa G. elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralı şahıs kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
KONYA
01 Ekim 2019 Salı
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