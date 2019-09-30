Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında öldü

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KONYA´nın Beyşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Ayşe Korucu (78) ve eşi Yusuf Korucu (80) hayatını kaybetti.

Emen Mahallesi´nde Ayşe ile Yusuf Korucu çiftinin yaşadığı tek katlı müstakil evde, sabah saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çiftin evinden dumanlar yükseldiğini gören komşuları Mehmet Pehlivan, yardım etmek için kapıyı açtı. Alevlerin yükselmesi nedeniyle içeri giremeyen Pehlivan, itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada evin farklı noktalarında çökme meydana geldi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra içeri girdiklerinde çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Korucu çiftinin cesetleri otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.





KONYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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