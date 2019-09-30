Konya'da kurumlar arasında işbirliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya'da kurumlar arasında işbirliği

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önümüzdeki 3 yıl boyunca gençlik, spor ve eğitim hizmetlerinde iş birliği yapılmasını düzenleyen protokol imzalandı.

Konya'da kurumlar arasında işbirliği

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından önümüzdeki 3 yıl boyunca gençlik, spor ve eğitim hizmetlerinde iş birliği yapılmasını düzenleyen protokol imzalandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında gençlik, spor ve eğitim hizmetlerinin düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.
Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Türkiye’de olmasını arzuladıkları çalışmalara Konya’da çok yakından tanıklık ettiklerini vurgulayarak, mahalli idareler ve merkezi idare kuruluşlarına bağlı müdürlüklerle birlikte çok güzel işlere imza atıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Vali Toprak, “Büyükşehir Belediyemiz son yıllardaki kanuni düzenlemelerle yetki alanını çok ciddi manada genişleten, maddi imkanlar yönünden de genişleyen çok önemli bir kurumumuz. Bunun yanında bakanlıkların buralardaki il müdürlüklerinde bulunan arkadaşlarımız da ellerinde olan imkanları halkımızın hizmetine sunma yönünde bir yarış içindeler. Burada asıl güzel olan merkezi ve mahalli idaremizin gücünü; evlatlarımızın, gençlerimizin, halkımızın refahı için bir araya getirmeleri. Protokolün tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Önceliğimiz gençlerimiz ve öğrencilerimiz"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerle ve öğrencilerle ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi. Bu çalışmalarda en büyük destekçilerinin Vali Toprak’ın şahsında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Artık sadece Konya’da değil, Türkiye’de bilinen markalardan birisi olan KOMEK ve ASEM başta olmak üzere Bilgehaneler, Lise Akademisi, Spor Okulları, kamplarımızda öğrencilerle ilgili yürüttüğümüz faaliyetlerde hem eğitmen görevlendirilmesi hem tesislerin ortak kullanımı konusunda geçtiğimiz yıllardan itibaren birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede birçok kişiye hizmet üretmiş oluyoruz. Yüz binlerce gencimiz bundan faydalanıyor. Bizim de önceliğimiz gençlerimiz ve öğrencilerimiz. Bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. Kurumlar olarak birlikte çalışma kültürü açısından da Türkiye’ye örnek bir işi birlikte yürütüyoruz. 3 yıllık bir imza gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki 3 yılda da bu projeler artarak devam edecek. Kazanan şehrimiz oluyor” diye konuştu.

"Gençler ve öğrenciler için yürütülen hizmetler kapsamlı şekilde sürecek"
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ün de hazır bulunduğu imza töreninde, önümüzdeki 3 yıl boyunca gençlik, spor ve eğitim hizmetlerinde iş birliği yapılmasını kapsayan protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Atabey Gençlik Projesi kapsamında yapılacak faaliyetler, KOMEK, Genç KOMEK, ASEM, Spor Okulları ve spor salonları, Bilgehaneler, Lise Akademi, gençlik merkezleri, Bilim Merkezi, gençlik kampları, Çocuk Meclisi, Medeniyet Okulu Değerler Eğitimi çalışmaları daha kapsamlı şekilde işbirliği içinde devam edecek.

KONYA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:38
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:42
  • YATSI 19:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında öldü
Selçuklu’da “Gönülden Nağmeler” konseri
YEREL HABERLER Selçuklu’da “Gönülden Nağmeler” konseri
Ceviz çırparken elektrik akımına kapılıp yaralandı
YEREL HABERLER Ceviz çırparken elektrik akımına kapılıp yaralandı
Yaşlı çift kaldıkları evde çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yaşlı çift kaldıkları evde çıkan yangında hayatını ...
SÜ'de Kağıtsız Erasmus (EWP) ve OLA Çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER SÜ'de Kağıtsız Erasmus (EWP) ve OLA Çalıştayı yapıldı
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turunun genel klasmanında 1. Torku oldu
YEREL HABERLER Uluslararası Mevlana Bisiklet Turunun genel ...
Başkan Altay: “Gönüllü itfaiyecilikte örnek uygulamalar yapıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Gönüllü itfaiyecilikte örnek ...
Güneş enerjisiyle çalışan, gözle kontrol edilebilen tekerlekli sandalye "Engelsiz Yaşam" tekerlekli sandalyesi umut olacak
YEREL HABERLER Güneş enerjisiyle çalışan, gözle kontrol edilebilen ...
MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay: “Yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızı partimize davet ediyoruz”
YEREL HABERLER MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay: “Yol yürüdüğümüz ...
TIR ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER TIR ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8'i muvazzaf asker 11 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8'i muvazzaf ...
9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı
YEREL HABERLER 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı
Muhammed'in reklam panosu altında kalarak ölümüne 'para cezası' gerekçeli kararı açıklandı
YEREL HABERLER Muhammed'in reklam panosu altında kalarak ölümüne ...
Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aykut Kocaman: “Penaltı pozisyonu hakem için kolay bir karar değildi”
YEREL HABERLER Aykut Kocaman: “Penaltı pozisyonu hakem için kolay ...
Hikmet Karaman: "Maalesef Türkiye’de skorlara göre antrenörler yargılanıyor"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: "Maalesef Türkiye’de skorlara göre ...
İttifak Holding Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - İstikbal Mobilya ...
İttifak Holding Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-1
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - İstikbal Mobilya ...
Süper Lig: Konyaspor: 2 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 2 - İstikbal Mobilya ...
Süper Lig: Konyaspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - İstikbal Mobilya ...
En İyi 'Mars’ta Hayat' hikayelerinden birini Konyalı öğrenci yazdı
YEREL HABERLER En İyi 'Mars’ta Hayat' hikayelerinden birini Konyalı ...
Hidroelektrik santrali ile Konya kazanacak
YEREL HABERLER Hidroelektrik santrali ile Konya kazanacak
Sürdürebilir Temiz Okul Projesi (STOP) hayata geçti
YEREL HABERLER Sürdürebilir Temiz Okul Projesi (STOP) hayata geçti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X