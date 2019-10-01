18 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

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KONYA merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 50 askerden 30'u gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, daha önce gözaltına alınan askerler ve bu kişilere 'mahrem imamlık' yapan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt mensubu 50 askerin kimliği tespit edildi. Bu kapsamda, 6'sı daha önce ihraç edilen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugün sabah saatlerinde, Konya merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



KONYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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