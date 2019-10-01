Otomobil, bisiklete çarptı: 2 yaralı

KONYA'da otomobilin, kavşakta bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Coşkun yönetimindeki 42 EFK 14 plakalı otomobil, Ümit Ataklı´nın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada Ataklı ve Coşkun yaralandı.
Ataklı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde, Coşkun ise Konya Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Ümit Ataklı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Soruşturma sürüyor.
KONYA
01 Ekim 2019 Salı
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