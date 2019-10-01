Otomobil, bisiklete çarptı: 2 yaralı

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KONYA'da otomobilin, kavşakta bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Coşkun yönetimindeki 42 EFK 14 plakalı otomobil, Ümit Ataklı´nın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada Ataklı ve Coşkun yaralandı.

Ataklı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde, Coşkun ise Konya Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Ümit Ataklı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Soruşturma sürüyor.





KONYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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