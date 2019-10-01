Konya Büyükşehir’de geçici işçiler tam zamanlı çalışacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çeşitli birimlerde geçici olarak çalışan personelle bir araya gelerek sürekli çalışmaya devam edecekleri müjdesini verdi. Başkan Altay, “Bundan sonra da hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hem sizler hem de aileleriniz için hayırlı mübarek olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleşen programda konuşan Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesinde memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere çalışan sayısının 9 bine yakın olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 9 binin üzerinde çalışanımız var. Bin 418 arkadaşımız ise geçici statüde çalışıyor. Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, Hukuk Müşavirimiz, Personelden Sorumlu Daire Başkanımız uzun bir çalışma yürüttüler. Yapılan çalışmalar sonucunda bir neticeye vardık. Geçmişte valilikte oluşturulan komisyon tekrar oluşturuldu ve çalışma süresinin 12 ay olmasıyla ilgili bir çalışma gerçekleştirildi. Bundan sonra sizler de önceden olduğu gibi 12 ay boyunca çalışacaksınız. Bizim açımızdan herhangi hukuki sorun olmayacak bir çözüm ürettiğimize inanıyoruz. Bundan sonra da hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hem sizler hem de aileleriniz için hayırlı mübarek olsun” dedi.



“Çalışmalarınızda gayret bekliyoruz”

Çalışanların hayat standartlarını yükseltmeye çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Hem bizden önceki yönetim, hem bizler AK Partili belediyeler olarak, elimizden geldiğince çalışanlarımızın hayat standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Elimizden geldikçe, imkanlar el verdiği sürece hizmette bir aksama yaşamadan sizlere yüksek standartta sosyal hak vermeye, maaşları yükseltmeye gayret ediyoruz. Sizlerden de çalışmalarınızda gayret bekliyoruz. İnşallah hep birlikte Konya’ya daha güzel hizmetlerde bulunacağız” diye konuştu.

Başkan Altay’ın konuşmasını ayakta alkışlayan çalışanlar, konuşma sonrası büyük mutluluk yaşadı.

KONYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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