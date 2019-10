Başkan Kılca: “İlçemizde ortak akıl ve yerinden yönetim anlayışına büyük önem veriyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ulubatlı Hasan Mahallesi Karakayış Caddesi üzerindeki esnaflarla bir araya geldi.

Karatay Belediyesi olarak istişareye ve vatandaşlarla birlikte hareket etmeye çaba gösterdiklerini, bunun için de sık sık vatandaşlarla buluştuklarını belirten Başkan Hasan Kılca, “İlçemizde ortak akıl ve yerinden yönetim anlayışına büyük önem veriyor, Karatayımızı yarınlara birlikte taşıyoruz” dedi.



“İlçemizi birlikte ve yerinden yönetmeye büyük önem veriyoruz”

Belediyecilik faaliyetlerinde istişarelere ve bu tür buluşmalara önem verdiklerini kaydeden Başkan Kılca, “Seçimlerden önce başlattığımız mahalle ziyaretlerimizi seçimlerin ardından göreve gelir gelmez devam ettirdik ve 80 mahalle muhtarımızı da ziyaret ettik. Bu süreçte mahallelerimizin sorunlarını ve vatandaşlarımızın isteklerini, taleplerini yerinde görme fırsatımız oldu. Çünkü biz her zaman hemşehrilerimizle bir arada bulunmaya önem veriyoruz. Her hafta Karataylı hemşehrilerimiz ‘Karatay Söz Meclisleri’ adını verdiğimiz programlarla bizlere isteklerini sıkıntılarını iletiyorlar. Bugün olduğu gibi esnaflarımızla sabah kahvaltılarında bir araya geliyoruz ve bu güne kadar İstanbul Caddesi, Aslım Sanayi Sitesi ve Galericiler Sanayi Sitesi’ndeki esnaflarımızla buluştuk. Yine her hafta ilçemizin farklı bir camisinde ‘Cuma Buluşmaları’ programları gerçekleştiriyor ve oradaki kardeşlerimizle, esnaflarımıza hasbihal ediyoruz. Göreve geldiğimiz bu 6 aylık süre içerisinde çok faydalı ve verimli bu buluşmalarımıza katılan, katkı sunan tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler Karatay Belediyesi olarak istişareye, fikir alışverişlerine önem veriyoruz. İlçemizi ortak akılla birlikte ve yerinden yönetim anlayışımızla hep birlikte yarınlara taşımaya gayret ediyoruz” diye konuştu.



“Teşkilatımız ve belediyemiz gayretli bir çaba içerisinde”

Karatay’a önemli katma değer veren esnaflarla bir arada oldukları için mutlu olduklarını belirten AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de ilçe teşkilatı olarak her zaman vatandaşla iç içe olduklarını kaydetti. Hem belediye hem de teşkilatlar olarak her daim hemşehriyle birlikte olduklarını belirten Karatay ilçe Başkanı Mehmet Genç, “Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’nın da dediği gibi sık sık vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ben öncelikle gayretli çalışmaları dolayısıyla belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Seçimlerden önce de buraya gelmiştik. Teşkilatlarımızla, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyemiz ve belediye meclis üyelerimizle birlikte hemşehrilerimizin ne talebi varsa elbette imkanlar ölçüsünde yerine getirmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Buluşmaya Başkan Hasan Kılca'nın yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Hasan Eroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Büyükkarakurt, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda esnaf katıldı.

KONYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:42

YATSI 19:57

