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Selçuklu’da 2020 Yılı Proje Destek Programına başvurular başladı

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından 2020 yılında uygulanacak olan 5. Dönem Proje Destek Programı düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı. Hayata geçirilecek projeler için 2 milyon 500 bin lira destek sağlanacak.

Selçuklu’da 2020 Yılı Proje Destek Programına başvurular başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından 2020 yılında uygulanacak olan 5. Dönem Proje Destek Programı düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı. Hayata geçirilecek projeler için 2 milyon 500 bin lira destek sağlanacak.
Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu’nun yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen ve geleneksel hale gelen "Proje Destek Programı’na başvurular başladı. 2020 yılı Proje Desteğinden faydalanmak isteyenlerin 1 Ekim 31 Ekim 2019 tarihleri arasında projelerini Selçuklu Belediyesine elden teslim etmeleri gerekiyor. Konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu yıl 5.'si gerçekleştirilecek Proje Destek Programı ile projelere 2 milyon 500 bin liralık destek sağlayacaklarını ifade etti.

“Şehre değer katacak projeleri destekliyoruz”
5. Proje Destek Programının şehrin yönetimine ve yaşam kalitesine yönelik önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, proje destek programı hakkında bilgi verdi. Selçuklu Belediyesi olarak objektif, uygulanabilir, hesaplanabilir ve sürdürülebilir projeleri desteklediklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Gelen projeleri uygulama safhaları ile birlikte hayata geçiriyoruz. Kesinlikle nakdi bir destek vermiyoruz. Projelerin sadece fikir bazında bize gelmesi yeterli değil, gelen projelerin formatları, amaçları ve uygulama yöntemleri bizim belirlediğimiz esaslara uygun olması gerekmekte. Bu şekildeki projelere destek vermiyoruz. Projenin fikirle birlikte uygulama esaslarına göre somut ve gerçekçi olması gerekmekte. Bu özellikler dikkate alınarak proje destek başvurularının yapılmasını istiyoruz. Çünkü belirlediğimiz kapsamlara uygun olmayan projeleri olumlu olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Proje başvuruları öncesi gerekli açıklamaların bulunduğu formatları, kurumsal internet sayfamızda da daha belirgin bir şekilde ilan edeceğiz” dedi.
2019 yılında toplumsal karşılığı olan çok önemli projelere destek verdiklerin belirten Başkan Pekyatırmacı, "Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse "Diriliş Medya Okulu", “Sanatta Kadın” gibi projelerin yanında bir diğer örnek projemiz STOP Sürdürülebilir Temiz Okul Projesidir. Bu da Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde SEDEP yürütme kurulunda görev alan değerli hocalarımızın teklif ettiği çok önemli bir proje. Çevresini kirletmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen proje ile okullarda geri dönüşümün sağlanması için 20 okulda bin 600 öğretmen, 20 bin öğrenci ve 40 bin veli ile çok kapsamlı bir şekilde çalışma yürütülüyor. Buradaki temel amaç değerli Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine hanımefendinin himayesinde başlatılan sıfır atık konusunda çocuklarımızı son derece bilinçli hale getirmek, okullarda atıkların çöp olarak toplanmasına imkan verilmeden okullarımızda sürdürülebilir temiz bir ortamı temin edebilmektir. Bu konuda pek çok materyaller hazırlandı, çocuklara gerekli eğitimler verildi ve velilerle işbirliği yapıldı. Bu okullarımızda kesinlikle atık üretilmiyor. Bütün atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız artık daha bilinçli hareket ediyorlar” dedi.

"2020 yılında 2 milyon 500 bin TL destek sağlayacağız"
Destek verilen projelerin hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu ve toplum nezdinde çok büyük faydalar sağladığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "İlçemizde yaşayan bütün hemşehrilerimizden, kamu kurumlarından, derneklerden, odalarımızdan, üniversitelerimiz ve okullarımızdan yeni dönem için projelerini bekliyoruz. Tabi her sene bize sayısal ve çeşitlilik olarak artan miktarda projeler geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. 2019 yılı içerisinde bütün bu projeler için ayırdığımız toplam bütçe 1 milyon 900 bin lira, inşallah 2020 yılı içerisinde bu miktarı arttırarak kendimiz için bir hedef ortaya koyduk ve 2 milyon 500 bin liralık bir bütçeyi bu iş için ayırıyoruz. Çünkü elde ettiğimiz toplumsal fayda çok yüksek. Gönül ister ki gelen bütün projelere destek verelim. Ama belli bir bütçe çerçevesinde bu işi yapmamız gerekiyor. Bu bütçe içerisinde en yüksek faydayı elde edebileceğimiz ve toplumun bütün kesimlerine hitap edebileceğimiz proje sayısı ne ise bunları en iyi şekilde desteklemenin gayreti içinde olacağız" dedi.
Selçuklu Belediyesi'ne 5 yıldır başarı ile uygulanan Proje Destek Programı için teşekkür eden Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, "Çünkü bu tür projeler genelde bir kere yapılır ve sonra da girilmez bu işlere. Ama belediyemiz bunun bilincinde ve farkında olduğu için arttırarak devam etme kararı almış. Gerçekten güzel bir karar ve güzel bir faaliyet. Kendilerine ilçemiz adına teşekkür etmek isterim" dedi.

KONYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

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