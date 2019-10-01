Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

İttifak Holding Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Konyaspor, bir günlük aradan sonra yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İki grupta oynanan 8'e 3 oyun ile devam eden antrenman, 10´a 10 pas çalışması ve çift kale maç ile sona erdi. İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ilk 11´de forma giyen oyuncular ise dar alanda top kapma oyunu oynadı.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ve Mücahit Can Akçay katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü gözetiminde çalıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar



KONYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:40

YATSI 19:56

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