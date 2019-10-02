Konya’da otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Konya’da yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaş, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacışaban Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram’dan merkez istikametine seyir halinde olan M.Ş. (20) idaresindeki 42 SH 739 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki Murat Ç’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Murat Ç, kazada ağır yaralandı. Sürücü M.Ş’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat Ç’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

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