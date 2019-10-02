Karatay'da maliyeti 12 milyon lirayı bulan 2 okul tamamlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karatay'da maliyeti 12 milyon lirayı bulan 2 okul tamamlanıyor

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesinde yapımları devam eden 24 derslikli ilkokul ve Köprübaşı Mahallesindeki 8 derslikli anaokulun inşası devam ediyor.

Karatay'da maliyeti 12 milyon lirayı bulan 2 okul tamamlanıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesinde yapımları devam eden 24 derslikli ilkokul ve Köprübaşı Mahallesindeki 8 derslikli anaokulun inşası devam ediyor.
20192020 Yeni Eğitim ve Öğretim Dönemi’nin ilk gününde Karatay’daki yaklaşık 8 bin ilkokul öğrencisine çanta ile kırtasiye desteğini veren Karatay Belediyesi, eğitim alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fevzi Çakmak Mahallesinde yapımı devam eden ilkokulun yanı sıra yine Karatay Belediyesi tarafından yapılan Köprübaşı Mahallesindeki anaokulun inşaatlarında incelemelerde bulundu. Başkan Hasan Kılca, programı kapsamında ilk önce Köprübaşı Mahallesindeki 8 derslikli anaokulunun inşaatını gezdi. Hasan Kılca, inşaatta gelinen son nokta konusunda belediye ekipleri ve inşaat firması yetkililerinden bilgi aldı. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar eğitime büyük destekler verdiklerini belirten Kılca, bu katkılarının önümüzdeki dönemlerde artarak devam edeceğinin altını çizdi.

"Yavrularımızı eğitime hazırlayan anaokullarını çok önemsiyoruz"
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Göreve geldikten hemen sonra Hamzaoğlu Mahallemize 24 derslikli bir ortaokulun, Fevzi Çakmak Mahallesine 24 derslikli, Fevzi Çakmak İlkokulun ve Köprübaşı Mahallemize de bir anaokulunun temelini hep birlikte atmıştık. Üç projemizin de inşa çalışmaları hızla devam ediyor ve söz konusu okullarımızın tamamlama aşamalarına geldik. Şu anda da Köprübaşı Mahallemize kazandırdığımız anaokulumuzun inşaat alanındayız. Yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak okulumuz 8 derslikli ve neredeyse bitmiş durumda. Sosyal alanları, kütüphanesi büyük salonlarıyla yavrularımıza hizmet edecek. Karatay Belediyesi olarak bizler anaokullarını önemsiyoruz. Zira çocuklarımızın eğitime başlangıcı öncesinde anaokulları önemli görevler ifa ediyorlar. Bizler de yavrularımızın eğitime hazırlanması adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bu güzel mekanda eğitim alacak tüm yavrularımıza ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Anaokulumuz ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Fevzi Çakmak Mahallesine 24 derslikli ilkokul
Başkan Hasan Kılca, Köprübaşı Mahallesine kazandırılacak 8 derslikli anaokul inşaatının yanı sıra yine Karatay Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesinde yapımı devam eden ilkokulun inşaatını da yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Hasan Kılca, yaklaşık 6 ay önce temelini attıkları okulun bitme aşamasına geldiğini belirterek, “Fevzi Çakmak Mahallemize kazandıracağımızı ilkokulumuzun fiziki gerçekleşme oranı şu anda yaklaşık yüzde 90’larda. İnşallah okulumuzu birkaç ay içinde tamamlayarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etmeyi planlıyoruz. Bu bölgemizde önemli bir ilkokul ihtiyacını da böylece karşılamış olacağız inşallah. Fevzi Çakmak İlkokulumuz 24 derslikli ve yaklaşık 8 milyonluk bir maliyeti var. İnşallah kısa bir süre içerisinde okulumuzu ilçemize kazandırıp evlatlarımızın daha modern, kullanışlı ve ferah ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.

"İlçemize kazandırdığımız bütün okullar depreme dayanıklı"
Son haftalarda ülkemizde meydana gelen depremler özellikle eğitime dönük binaların da güvenliğini ön plana çıkardı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak ilçeye kazandırdıkları tüm okulların depreme son derece dayanıklı olduğuna vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Güvenli eğitim mekanlarının oluşturulması son derece önemli. Özellikle yaşadığımız son İstanbul Depremi’nin ardından eğitim gören çocuklarımızı ve ailelerimizi tedirgin etti. Karatay Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız tüm okul binalarımız Allah göstermesin, ancak böyle bir doğal afet sonucunda zarar görmeyecek kalitede inşa ediliyor. Bu konuda da hem yavrularımızın hem de ailelerimizin içi rahat olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

KONYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:39
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:40
  • YATSI 19:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay Çeltik ve Yunak’ta vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay Çeltik ve Yunak’ta vatandaşlarla buluştu
'Tütün sarma' cinayetinin şüphelisi, koltuk değneğiyle adliyeye götürüldü
YEREL HABERLER 'Tütün sarma' cinayetinin şüphelisi, koltuk ...
Yürümekte zorlanan Talha'ya plastik borulardan yürüteç
YEREL HABERLER Yürümekte zorlanan Talha'ya plastik borulardan ...
‘Bilim Kurdu Projesi’ TÜBİTAK Fuarında yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER ‘Bilim Kurdu Projesi’ TÜBİTAK Fuarında yoğun ilgi ...
Dünyanın 3. büyük demir yolu fuarı Konya’da düzenlenecek
YEREL HABERLER Dünyanın 3. büyük demir yolu fuarı Konya’da ...
Özel çocuklar renkli etkinliklerle topluma kazandırılıyor
YEREL HABERLER Özel çocuklar renkli etkinliklerle topluma ...
FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı kararı
YEREL HABERLER FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı ...
Ağabeyinin cinsel istismarıyla hamile kaldı, şikayetçi olmadı
YEREL HABERLER Ağabeyinin cinsel istismarıyla hamile kaldı, ...
FETÖ üyeleri için 'himmet' toplayanlara operasyon: 19 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ üyeleri için 'himmet' toplayanlara operasyon: 19 ...
Konya’da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
YEREL HABERLER Konya’da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
Konya’da otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı
YEREL HABERLER Konya’da otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı
Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Başkan Konuk’un annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Başkan Konuk’un annesi son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Altay, Marmara Uluslararası Kent Forumuna katıldı
YEREL HABERLER Başkan Altay, Marmara Uluslararası Kent Forumuna ...
Gurbetçi, sulama kanalında ölü bulundu
YEREL HABERLER Gurbetçi, sulama kanalında ölü bulundu
KOSKİ personeline seminer
YEREL HABERLER KOSKİ personeline seminer
Başkan Oprukçu, çalışmaları yerinde denetliyor
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu, çalışmaları yerinde denetliyor
Yükümlüler, farkındalık için cami temizliği yaptı
YEREL HABERLER Yükümlüler, farkındalık için cami temizliği yaptı
Elkart özelliği olan kimlik kartlarıyla toplu ulaşım 3 gün ücretsiz
YEREL HABERLER Elkart özelliği olan kimlik kartlarıyla toplu ulaşım ...
Selçuklu’da 2020 Yılı Proje Destek Programına başvurular başladı
YEREL HABERLER Selçuklu’da 2020 Yılı Proje Destek Programına ...
Terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı
Başkan Kılca: “İlçemizde ortak akıl ve yerinden yönetim anlayışına büyük önem veriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “İlçemizde ortak akıl ve yerinden ...
Konya'da PKK operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da PKK operasyonu: 2 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X