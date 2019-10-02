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Başkan Altay Çeltik ve Yunak’ta vatandaşlarla buluştu

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çeltik ve Yunak ilçelerinde vatandaşlarla buluşarak çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Başkan Altay Çeltik ve Yunak’ta vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çeltik ve Yunak ilçelerinde vatandaşlarla buluşarak çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çeltik ve Yunak ilçelerini ziyaret ederek ilçe halkıyla buluştu. AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Fidan, Ahmet Ziya Varışlı ve Mehmet Özkafa ile birlikte ilk olarak Çeltik’e geçen Başkan Altay, burada Kuzey Irak’ta şehit olan Şehit Mustafa Ünal’ın ailesini ziyaret etti. Aileye taziyelerini ileten Başkan Altay, daha sonra ilçe belediyesi tarafından yapılan Tahir Akyürek Parkı’nda incelemelerde bulundu. Ardından AK Parti Çeltik İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelerin çehresinin değiştiğini ifade etti.
Başkan Altay, “Bir taraftan devam eden işleri tamamlarken bir taraftan da yeni dönemin planlamasını yapıyoruz. Hizmet her zaman yeni bir hizmeti tetikler. Bu dönemde de Çeltiğimizi daha güzel günlere taşımak için hep birlikte gayret edeceğiz. Biz kendimizi bir kutlu davanın yolcuları olarak görüyoruz. Konyalılar olarak Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Çeltik bunu layıkıyla yapan ilçelerimizden birisi. Bundan sonra da aynı kararlılıkla biz hizmet yapmaya Çeltik de bize destek olmaya devam edecektir” dedi.
Daha sonra Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe ile görüşen Başkan Altay, “İnşallah birlikte Çeltik için önemli projeleri hayata geçireceğiz. Büyükşehir olarak 5 yılda Çeltik’e çok önemli yatırımlar yaptık. Çeltik’te en önemli konu pazar yeri. Onunla ilgili kamulaştırma çalışmaları tamamlanmak üzere. En kısa sürede ihalesi gerçekleşecek ve Çeltik’in bir sorunu daha ortadan kalkmış olacak inşallah” diye konuştu.
AK Parti Çeltik İlçe Başkanı Hacı Zuhal ve Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe de ilçeyi ziyaretinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.
"Konya hiçbir zaman başımızı öne eğdirmedi"
Çeltik’in ardından Yunak’a geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe esnafını ziyaret ederek AK Parti Yunak İlçe Başkanı Tahir Kuru ve Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan ile bir araya geldi. Yunak’a hem hükümetin hem de Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yatırımlar yaptığını kaydeden Başkan Altay, “Büyükşehir olarak bugüne kadar Yunak’a 102 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Hem ilçe belediyemiz hem Büyükşehir Belediyemiz inşallah Yunak’ın geleceğinin çok daha güzel olması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Konyalılara ne yapsak borcumuzu ödemiş olmayız. Konya hiçbir zaman başımızı öne eğdirmedi, Cumhurbaşkanımızın şahsında partimize ve bizlere çok yüksek bir destek verdi. Yunaklı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
AK Parti Yunak İlçe Başkanı Tahir Kuru ve Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan da Büyükşehir Belediyesinin ilçeye önemli yatırımlar kazandırdığını belirterek, Başkan Altay’a teşekkür etti.

KONYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

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