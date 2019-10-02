Kulu'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamında trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Kulu Kozanlı yolu istikametinde gerçekleştirilen trafik uygulamasına Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan ve protokol üyeleri katıldı.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan uygulama sırasında yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığının başlattığı proje çerçevesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' isimli projemizi biz de ilçemizde uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Buradaki amacımız aslında hayatımız boyunca hep karşılaştığımız caddelerde, yollarda gördüğümüz yaya geçitlerinin anlamına uygun çok kullanılmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla bakanlığımız hem bu konuya dikkat çekmek hem de yaya geçitlerinde tüm taşıtların geçmesi gereken yayalara öncelik vermesi, yol hakkı tanıması bu aynı zamanda yayaya ve insan haklarına saygı çerçevesinde değerlendirilmeli. Dolayısıyla bu çerçevede vatandaşlarımıza bir farkındalık oluşturmak ve yaya geçitlerinde bir yaya bekliyorsa ışıklı ve kavşakların bulunmadığı yerlerde öncelikle yayaya yol verilmesi şeklinde. İlçe kaymakamı olarak, milli eğitim müdürlüğü, sağlık müdürlüğü, başhekimimiz ve diğer emniyet ve kolluk kuvvetleri arkadaşlar şu an ilçemizde bu noktada etkinlik yürütmekteyiz. Diğer kolluk kuvveti arkadaşlar ilçede farklı noktalarda farklı yaya geçitlerinde aynı farkındalığı oluşturmak için bu uygulamayı yapıyorlar" dedi.

Uygulama kapsamında trafik ekipleri tarafından araç sürücüleri durdurularak konu ile ilgili bilgilendirmede bulunularak, karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara yardımcı olmaları konusunda uyarıldı.

KONYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

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