3'üncü kattaki balkondan düşen genç kız öldü

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Adile Güler (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi İncesu yolunda meydana geldi. Bir mağazada çalışan Adile Güler, henüz bilinmeyen nedenle 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KONYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

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