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Meram’da kadınlar, tekstilin tüm inceliklerini öğreniyor

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Osman Gazi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Tekstil Atölyesi kurslarına katılan kadın kursiyerler tekstil sektörünün tüm inceliklerini öğreniyor.

Meram’da kadınlar, tekstilin tüm inceliklerini öğreniyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Osman Gazi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Tekstil Atölyesi kurslarına katılan kadın kursiyerler tekstil sektörünün tüm inceliklerini öğreniyor.
Meram Belediyesi Osman Gazi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Tekstil Atölyesi kurslarına katılan kadınlar, tekstil alanının ve sektörünün tüm inceliklerini öğreniyorlar. ‘Giyim Üretimi’ ‘Moda Tasarımı’ ve ‘Mefruşat Nakış’ derslerinin verildiği kursa katılan kadınlar, kısa süre içinde önemli ölçüde mesafe katetti.

“Kursiyer ve eğitmenlerden meram belediyesine ve Başkan Kavuş’a teşekkür”
Tamamıyla ücretsiz olan kurslara katılan kadınlar, kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için Meram Belediyesine ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkürlerini iletti. Bu kurslar sayesinde hem zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme fırsatını bulduklarını hem de üretime dönük bir faaliyette bulunmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirten kursiyerler, aldıkları iyi eğitim sayesinde kısa zaman içinde birçok şey öğrendiklerini belirtti.
Tekstil Atölyesi hakkında bilgi veren kurs eğitmeni Çiğdem Özdemirkan ise, kursun Meram Belediyesi ve Meram Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla hayata geçirildiğini hatırlatarak, “Kursumuz üç farklı alanda hizmet veriyor. ‘Nakış, Mefruşat ve Giyim ve Moda Tasarımı. Giyim derslerimizde hem pratik hem de üretime dönük eğitimler veriyoruz. Moda Tasarımı derslerimize daha çok üniversite öğrencileri yoğunlukta. Kalıp ve teknik üzerine çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmenin de ötesinde sektöre atılabilecek şekilde eğitim almaktadırlar. Kadınlarımıza son teknolojik imkanlarla eğitim alabilmelerini sağladığı ve tesisi onların hizmetine sunduğu için Meram Belediyesine ve Başkanımız Mustafa Kavuş Beyefendiye teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

“Kursiyer hanımlarımız, şevk ve gayretleriyle sektörde söz sahibi olabilecek donanıma sahip olacaklar”
Kursa katılan kadınlarımızın mutluluğunu ve tekstil konusunda gelişimlerini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Sosyal Belediyecilik’ alanında gerçekleştirdikleri böylesi girişimlerin meyvelerini almaktan gurur duyduklarını kaydetti. Meram’da kadınların hizmet adına beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek adına tüm imkanların seferber edildiğine dikkat çeken Başkan Kavuş, “Kapılarımızı, ‘Tekstil Atölyesi’ ile yetenekli ve istekli hanımlar için açtık. Gösterdikleri şevk ve iştiyakle kısa zaman içinde önemli bir mesafe katettiler. Kursun sonunda her biri bu alanda söz sahibi olacak kadar donanıma kavuşacaklarından şüphemiz yok. Tüm programımız bunun üzerine kurulu. İmkanı olmayan kadınların dahi büyük başarılara imza attığına tarih tanıktır. İmkan verildiğinde üstesinden gelemeyecekleri, başaramayacakları bir alan yoktur. Bu imkanlardan biri olan bu kurslarımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm hanımlara teşekkür ediyorum” dedi.

KONYA

03 Ekim 2019 Perşembe

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