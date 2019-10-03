Selçuklu'da "Okulumda iz bırakıyorum" projesi gerçekleşti

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Proje Destek Programı kapsamında Zeki Altındağ İlkokulu'nda "Okulumda İz Bırakıyorum" isimli etkinlik gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı ile ilçeye değer katacak çalışmalar desteklenmeye devam ediyor. Amacı okulun dış ve iç mekan fiziki standartlarını daha ileri düzeye taşınmak olan ve bu yönde destek almaya hak kazanan "Okulumda İz Bırakıyorum" isimli projenin finali Zeki Altındağ İlkokulu'nda yapılan etkinlik ile gerçekleştirildi.

Programa, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dündar Polatcan, Zeki Altındağ İlkokulu Müdürü Murat Canpolat, veliler ve öğrenciler katıldı. Program öncesinde okul müdürü Murat Canpolat tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Okulumda İz Bırakıyorum isimli etkinliği Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla Proje Destek Programı kapsamında gerçekleştirdiklerini ifade eden Zeki Altındağ İlkokulu Müdürü Murat Canpolat, "Selçuklu Belediyemize bizlere sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yine projenin gerçekleşmesinde okulumuza sahip çıkarak özveriyle çalışan velilerimize de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Yapılan bu çalışmalar ile okulumuzu yeni bir çehreye kavuştu" dedi.

Konuşmaların ardından Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dündar Polatcan tarafından projeye katkı sağlayan velilere plaketleri takdim edildi.

Program okul duvarlarına el izi boyama etkinliğinin yapılması ile sona erdi.

KONYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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