Kulu Kaymakamı Budan'dan kan bağışına destek

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Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, Kızılay'ın seyyar kan alım tırına giderek kan bağışında bulundu.

Konya Kızılay Kan Merkezinden Kulu ilçesine giden seyyar kan alım tırı Atatürk Caddesi üzerinde konuşlanarak üç gün boyunca kan alımı yaptı. Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan da seyyar kan alım tırına giderek kan bağışında bulundu. 6 personelle kan alımı yapan Kızılay görevlilerinin üç günün sonunda 270 ünite kan alımı gerçekleştirdikleri belirtildi.

KONYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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