Konya'da evden hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli serbest

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Konya’da bir evden para çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hadimi Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binaya girerek yanlarındaki aparat yardımıyla kapıyı açan 4 şüpheli kadın, girdikleri evde buldukları bir miktar parayı alarak evden ayrıldı. Bu sırada şüphelileri fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirerek hırsızlık şüphelisi kadınların peşine takıldı. Olay yerine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve farklı suçlardan 13 kaydı olan 3 çocuk annesi Nazan G. (20) Sevim Y. (19) Z.E. (13) ve Z.E.’nin üzerinde arama yapan polis, evden çalınan bir miktar parayı buldu. Gözaltına alınan şüpheli Nazan G. kucağındaki çocuğuyla diğer şüphelilerle birlikte emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin 30 Eylül Pazartesi günü hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldıkları öğrenildi.

KONYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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