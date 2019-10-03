KTO Karatay’da hukuk öğrencilerine ilk ders Başkan Kılca’dan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KTO Karatay’da hukuk öğrencilerine ilk ders Başkan Kılca’dan

İHA

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hukuk Başlangıcı dersini verdi.

KTO Karatay’da hukuk öğrencilerine ilk ders Başkan Kılca’dan

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hukuk Başlangıcı dersini verdi.
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı, Hukuk Fakültesi TOBB Binası Şehit Abdullah Tayyip Olçok Amfisi’nde ağırladı. Kendisi de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Başkan Kılca, Hukuk Başlangıcı dersinde kürsüye çıktı. Hukuk Fakültesi öğrencilerine hitap eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sözlerine üniversitenin içinde bulunduğu Karatay Bölgesi’ni ve Karatay Belediyesini tanıtarak başladı. Zorlu bir sınav maratonu neticesinde Hukuk Fakültesini kazanmalarından dolayı öğrencileri tebrik eden Kılca, hukuk mezunlarının çalışma alanları konusunda geniş bilgi verdi.

“Hukukçu kendini geliştirmediği ve durağan kaldığı sürece başarılı olamaz”
Hak ve hukuk terimlerini açıklayarak derse giriş yapan Başkan Hasan Kılca, “Bir yandan yabancı dil seviyenizi yükseltirken bir yandan da Uluslararası Hukuk, Ticaret Hukuku, İhale Mevzuatı gibi konularda kendinizi geliştirirseniz Dış Ticaret ve Uluslararası İlişkiler gibi alanlarda aranan bir hukukçu olursunuz” diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Hukuk alanındaki yeni gelişmeleri izlemeleri ve kendilerini geliştirmeleri konularına vurgu yapan Başkan Kılca, Resmi Gazeteyi takip etmelerini önererek, “Hukukçu kendini geliştirmediği ve durağan kaldığı sürece başarılı olamaz” dedi.

“Nerede görev yaparsanız yapın hak ve adaletten ayrılmayın”
KTO Karatay Üniversitesi’nde ders vermekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kılca, “Hakkı ve hukuku içselleştirebilirseniz, hayatta her şeyi başarabilirsiniz. Nerede görev yaparsanız yapın hak ve adaletten ayrılmayın” şeklinde konuştu.
Dersin ardından öğrenciler, hukukçu bir belediye başkanına güncel meselelere ilişkin sorularını yöneltti. KTO Karatay Üniversitesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Tülen, bu kez hukukçu kimliğiyle kendilerine hitap eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkürlerini iletti. Dekan Yardımcısı Tülen, günün anısına KTO Karatay Üniversitesi Yayıncılık ve Yapımcılık İktisadi İşletmesi (KARYAY) tarafından yayın hayatına kazandırılan II. Uluslararası İslam Ticaret Hukuku Kongresi ve İslam Hukukuna Giriş kitaplarını hediye etti.

KONYA

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:39
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da evden hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli serbest
YEREL HABERLER Konya'da evden hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli ...
Kulu Kaymakamı Budan'dan kan bağışına destek
YEREL HABERLER Kulu Kaymakamı Budan'dan kan bağışına destek
Konya'da Uluslararası Tarım ve Çevre Konferansı (ICSAE-6) başladı
YEREL HABERLER Konya'da Uluslararası Tarım ve Çevre Konferansı ...
Esnaf odası başkanları KVKK hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Esnaf odası başkanları KVKK hakkında bilgilendirildi
Konya'da 1 milyon metrekarelik alana modern hayvan barınağı
YEREL HABERLER Konya'da 1 milyon metrekarelik alana modern hayvan ...
Selçuklu'da "Okulumda iz bırakıyorum" projesi gerçekleşti
YEREL HABERLER Selçuklu'da "Okulumda iz bırakıyorum" projesi ...
Karatay Belediyesi, ilçedeki bütün din görevlilerini buluşturdu
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi, ilçedeki bütün din görevlilerini ...
Rektör Zorlu Teknofest’e katılan öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Zorlu Teknofest’e katılan öğrencilerle buluştu
Akşehir Belediyesi çocuklara hayvan sevgisini aşılıyor
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi çocuklara hayvan sevgisini ...
Meram’da kadınlar, tekstilin tüm inceliklerini öğreniyor
YEREL HABERLER Meram’da kadınlar, tekstilin tüm inceliklerini ...
Türkiye’nin en büyük ve en modern hayvan barınağı Konya’da
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük ve en modern hayvan barınağı ...
Konya'daki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'daki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı
Memedeki iyi huylu hastalıklar, meme kanseri teşhisini maskeleyebilir
YEREL HABERLER Memedeki iyi huylu hastalıklar, meme kanseri ...
Kaynak yaparken yüksekten düşen kardeşlerden biri hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaynak yaparken yüksekten düşen kardeşlerden biri ...