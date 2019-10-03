Konyaspor taktik çalıştı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını taktik ağırlıklı çalışmayla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan Core ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Sahada yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular çabukluk hareketleri yaptı. Genç kaleci Ozan Can Oruç´un katılmadığı, Paolo Hurtado´nun ise takımdan ayrı çalıştığı antrenman 7´ye 4 oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan detaylar



KONYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:39

YATSI 19:54

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