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Milli SİHA ile Atak helikopteri, öğrencilerle buluşturuldu

DHA

MİLLİ Atak helikopteri ile silahlı insansız hava aracı olan SİHA Bayraktar TB2, Konya'da bilim festivalinde öğrencilerle buluşturuldu. 

MİLLİ Atak helikopteri ile silahlı insansız hava aracı olan SİHA Bayraktar TB2, Konya'da bilim festivalinde öğrencilerle buluşturuldu. 
Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK desteğiyle 2014 yılında öğrencilerin hizmetine sunduğu Bilim Merkezi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Bilim Festivali' düzenledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar'ın de desteğiyle gerçekleşen festivalde ilk kez bu yıl milli Atak helikopteri ile silahlı insansız hava aracı olan SİHA Bayraktar TB2, öğrencilerle buluşturuldu.
6 Ekim'e kadar öğrencilerin ziyaretine açık olan festivalle ilgili açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, festivalin gerçekleştiği Bilim Merkezi'nin 100 bin metrekare alandan oluştuğunu belirtti. Altay, şunları söyledi:
''Burası TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk Bilim Merkezi ve bir yarışma projesidir. Türkiye'de birçok şehir başvuru yapmıştı; ama Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu proje kabul edildi, 2008 yılında. 2014 yılında da kapılarımızı açtık. Şu an da 1 milyonun üzerinde ziyaretçimiz oluştu. 100 bin metrekarelik alanda 26 bin metrekare kapalı alanımız mevcut. İçeride sergi salonlarımız var; ama şu anda Bilim Festivali düzenliyoruz. Bilim Festivali'nin 7'ncisi gerçekleşiyor. Bu yıl çok daha güzel. Çünkü, Atak helikopterimiz, SİHA'mız ve birçok gösteri alanımız oluştu. Burada gençlerimizi bilimle tanıştırmaya, bilimi sevdirmeye, yeni ufuklar ve yeni adımlar için bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Çeşitli etkinliklerimiz yarışmalarımız var. Çocuklarımız bizzat bu tür etkinliklere katılıyorlar, yarışmalarda diğer arkadaşlarıyla mücadele ediyorlar. Sadece Konya değil, Aksaray, Karaman, Nevşehir, Niğde hatta hızlı trenle Eskişehir ve Ankara'dan da ziyaretçi bekliyoruz.''
'ANADOLU'NUN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN BİLİM FESTİVALİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ' 
TEKNOFEST'in ardından Anadolu'nun en çok ziyaret edilen bilim festivali olmaya çalıştıklarını ifade eden Altay, "TEKNOFEST çok güzel bir örnek oluşturdu. Milyonlar ziyaret etti. Dünyanın en çok ziyaret edilen bilim festivali oldu. Bizde Anadolu'nun en çok ziyaret edilen bilim festivali olmaya çalışıyoruz. Bu yıl bir açılım gerçekleştirerek özellikle sivil savunma konusunda ülkemizin geldiği noktayı çocuklarımızla görüştürüyoruz. Gelecek yıldan itibaren çok daha aktif, çok daha eğlenceli planlar yapacağız'' dedi.

KONYA

04 Ekim 2019 Cuma

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