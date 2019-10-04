Konya Bilim Festivali Bilim Meraklıları İçin Kapılarını Açtı

Konya Bilim Festivali’nin 7’incisi, Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7’incisi düzenlenen Konya Bilim Festivali, Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde yoğun katılımla başladı.

Festivalin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 12. yüzyıldan itibaren yetiştirdiği ilim, kültür ve sanat insanlarıyla ilimin merkez olduğunu anımsattı. Konya’nın günümüzde de sanayisiyle, üniversiteleriyle, tarımıyla yine ilimin merkezi konumunda olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Burası TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi. 100 bin metrekarelik alanda 26 bin metrekarelik kapalı alanımız mevcut. 6 ana sergi salonumuzda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bilim Festivaliyle de aslında üç günlük hızlandırılmış bir program düzenleniyor. Şu anda 100 alanda bilimsel etkinlikler, bilimsel gösterileri, yarışmalar, simülasyonlar mevcut” dedi.



"Gençlerimize teknoloji hamlesi konusunda önemli açılımda bulunuyoruz"

Bu yıl Konya Bilim Festivali’nin çok daha renkli geçeceğini kaydeden Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleşen ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında ‘Atak’ helikopterimiz ve SİHA’larımız da burada. Gençlerimize teknoloji hamlesi konusunda önemli açılımda bulunuyoruz. Bu yıl Konya Bilim Festivalimiz; Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, ASELSAN, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, MTA, Baykar, üniversiteler ve Bilim Merkezlerinin katkılarıyla gerçekleşiyor. Üç gün boyunca uzay ve havacılık, savunma sanayi, robotik ve kodlama, teknoloji ve tasarım, doğa ve tarım konuları olmak üzere katılımcılara önemli etkinlikler sunacak. Bilim Festivali sadece Konya’daki gençler, öğrenciler için değil; aslında civarda bulunan illerimizle birlikte hızlı trenle Ankara’dan ve Eskişehir’den de misafirlerimizi Konya’ya bekliyoruz. Gençlerimiz için yeni bir ufuk olacak festivalimiz inşallah bu yıl çok daha eğlenceli, çok daha güzel bir şekilde geçecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



"Böyle bir heyecana ev sahipliği yapıyor olmak bizler için bir iftihar tablosu"

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, “Bu heyecan Konya’ya çok yakışıyor. Şu anda bu güzel etkinliğin Konyamızın Bilim Merkezi’nde yapılması çok kıymetli, bunu çok önemsiyorum. Bilim Merkezinin böyle bir heyecana ev sahipliği yapıyor olması bizler için ayrı bir iftihar tablosu. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Konya Vali Vekili Hasan Karataş, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular ve davetliler 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek festival kapsamında kurulan stantları gezerek öğrencilerle ve katılımcılarla sohbet etti.



Milli savaş helikopteri 'Atak' festivalde

7. Konya Bilim Festivali’nde bu yıl ilk kez yerli üretim helikopterimiz olan ‘Atak’ helikopteri ve Silahlı İnsansız Hava Aracımız (SİHA) da bilim meraklılarının ziyareti için sergileniyor. Yaklaşık 6 bin metrekarelik açık alan üzerinde gerçekleşen 7. Konya Bilim Festivali’nde 100’ün üzerinde bilimsel etkinlik, bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler, uçak, İHA ve 3B yazıcı etkinlik alanları, uzay mekiği yapım atölyesi, astronomi gözlemleri, kodlama atölyeleri, elektronik tasarım atölyeleri gibi birçok etkinlik bilim meraklılarını bekliyor. Festival boyunca Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilim Festivali’ne ulaşım ücretsiz servis sağlanacak.

KONYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:20

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