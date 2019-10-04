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Tuvalet kavgasının cinayet sanığı, 'Bıçağı rastgele salladım'

DHA

KONYA´da  apartman önündeki kulübenin arkasına tuvaletini yaptığı gerekçesiyle tartıştığı Aykut Keçeci'nin arkadaşı Şevki Nenğ'i (31) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Ali Dalkılıç'ın yargılanmasına devam edildi. İlk kez savunma yapan Dalkılıç, daha önceki ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Ben onları kaçmasın diye durdurmak istedim. Onlar beni bıçakladı. Ben de gitsinler diye bıçağı rasgele salladım" dedi.

KONYA´da  apartman önündeki kulübenin arkasına tuvaletini yaptığı gerekçesiyle tartıştığı Aykut Keçeci'nin arkadaşı Şevki Nenğ'i (31) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Ali Dalkılıç'ın yargılanmasına devam edildi. İlk kez savunma yapan Dalkılıç, daha önceki ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Ben onları kaçmasın diye durdurmak istedim. Onlar beni bıçakladı. Ben de gitsinler diye bıçağı rasgele salladım" dedi.
Merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde, geçen yıl 21 Temmuz günü saat 03.50 sıralarında meydana gelen olayda, Ali Dalkılıç, misafirliğe geldiği apartmanın önündeki kulübenin arkasına tuvaletini yapan Aykut Keçeci'ye tepki gösterdi. Keçeci ve beraberindeki arkadaşı Şevki Nenğ ile Ali Dalkılıç ve arkadaşları arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ali Dalkılıç, Şevki Nenğ´i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Nenğ, tedavi altına alındığı Konya Numune Hastanesi´nde 27 gün süren yaşam mücadelesini doktorların tüm çabalarına rağmen kaybetti. Ali Dalkılıç ise olaydan sonra kaçarak, gizlendiği babaannesinin evinde yakalandı. Gözaltına alınan Dalkılıç tutuklandı.
Polis tarafından incelemeye alınan olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasında, cinayet anının saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.
'BEN YATARKEN ONLAR TARTIŞIYORDU'
Ali Dalkılıç, 'kasten adam öldürme' suçundan Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında savunma yapmadı. Bugün çıktığı ikinci duruşmada ise, olayın kendisi ile alakalı olmadığını öne sürerek, ilk ifadelerini kabul etmediğini söyledi. Dalkılıç, "Ben olay tarihinde, arkadaşım Selahattin Eyyübi'nin evine yatılı olarak gittim. Birlikte yemek yiyip, alkol aldık. Daha sonra yanımıza Mustafa geldi. Gece saatlerinde içeriye geçip, uzandım. Bir süre sonra seslere uyandım. Balkona çıktığımda Selahattin Eyyübi G.'nin yoldaki bazı kişilerle tartıştığını gördüm. Ben iki tarafı yatıştırmaya çalışırken, yoldaki şahıslar bize küfür etti. Selahattin Eyyübi G. bu sırada aşağıya indi. Ben de arkalarından Mustafa Ö.'yü gönderdim. Bu sırada, masadaki tabak çanaklar ile sandalyeleri oyalamak için üzerlerine attım"dedi.
'BIÇAĞI RASTGELE SALLAMIŞ'
Daha sonra kendisinin aşağıya indiğini belirten Dalkılıç, "Aşağıdaki şahıslar, Selahattin Eyyübi G. binadan çıkınca üzerine yöneldi. Ben de kendimizi korumak amaçlı evdeki halter demirini alıp aşağıya indim. Selahattin Eyyübi G., iki erkek ve bir kadınla tartışıyordu. Ben olaya karışmadım. Sonra şahıslardan biri üzerime sandalye fırlattı. Biz kavga etmeye başlayınca Mustafa Ö., ayırmaya çalıştı. Daha sonra Selahattin Eyyübi G.'nin sesisi duydum. Geri döndüğümde onu kanlar içerisinde gördüm. Onun yaralanmış olduğunu görünce elimdeki demiri onun başında bekleyen kişiye doğru attım. Demiri attığım şahıs elindeki bıçağı yere düşürdü. Sonra şahıslar bir arabaya binip kaçmaya çalıştı. Ben de onları durdurmak için peşlerinden gittim. Şahıslar arabaya binmişlerdi ve ben onları durdurmak için sürücünün olduğu camdan içeri uzanıp, kontak anahtarını almaya çalıştım. Bu sırada sürücü benim sağ koltuk altıma doğru vurdu. Ben geri çekildim ve elimdeki bıçağı, gitsinler diye, rastgele salladım. Yaralandığım için gözümü açtığımda hastanedeydim. Karşı tarafın yaralandığını hastanede öğrendim" diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar Selahattin Eyyübi G. hakkında ikinci kez zorla getirme müzekkeresi çıkartılmasına, diğer sanıklar Aykut Keçeci ve Dilek K. hakkında da yakalama kararı verilmesini talep eti. Duruşma, Ali Dalkılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, ertelendi.

KONYA

04 Ekim 2019 Cuma

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