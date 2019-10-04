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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Kılca: geleceğin mimarıyla bir araya geldi"

İHA

Başkan Kılca: geleceğin mimarıyla bir araya geldi"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mimarlık Öğrencileri Derneği tarafından düzenlenen “Mimarlık Günleri V GİRİFT” programında geleceğin mimarlarıyla buluştu.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mimarlık Öğrencileri Derneği tarafından düzenlenen “Mimarlık Günleri V GİRİFT” programında öğrencilerle buluştu. Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki programda katılımcılara hitap eden Başkan Hasan Kılca, sözlerine öğrencileri Mimarlık Günleri etkinliği için tebrik ederek başladı.B
Başkan Kılca, “Şimdiden hazırlandığınız gelecek zaten sizlerin. Bu çağda elde edilen, sarf edilen her çaba, özellikle mimarlık eğitimi alan gençlerimiz için çok önemli. Sizler bu çabanın gelecekte hayatınıza çok şey kattığını yaşarken göreceksiniz. Mesleğinizin önemine vurgu yapmış olup farkındalık oluşturuyorsunuz. Ben bir hukukçuyum ama hukukçu olmasaydım en çok yapmak istediğim meslek mimarlıktı. Çok güzel bir mesleği icra edeceksiniz. Uzun yıllardır yerel yönetimler alanında çalışıyorum. Mimarlarla da hep içe içeyiz. Mimarlık mesleğine ayrı bir saygı duyuyorum” dedi.
Kılca, mimarlık mesleğinin bir sanat olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında öğrencilere önemli tavsiyelerde de bulundu.
“Şehirlerin bir ruhu vardır” diyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Bu ruhu oluşturan temel etkenlerden birisi de yapılardır. Şehirlerdeki kimlikleri oluşturan binalardır. Onun için sizlerin bu ruha katkı verme yönünde emekleriniz olacak. Burada program kişisel ve akademik gelişiminize katkı sağlayacak. Bu 3 günün tüm öğrencilerimiz için güzelliklerle ve yeni ufuklarla birlikte geçmesini temenni ediyorum. Sizlere tavsiyem kendinize özgü kendinizi stilini oluşturacak bir tarz geliştirmenizdir. Hepinizin bir sanatçı ruhuyla mezun olarak mesleğe atılmanızı tavsiye ediyorum. Ülkenin de, geleceğin şehirlerinin de mimarı sizsiniz” diye konuştu.

KONYA

04 Ekim 2019 Cuma

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