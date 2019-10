KTO Karatay’da, Ulusal 7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı başladı

Ulusal 7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı bu yıl ilk kez bir vakıf üniversitesinin ev sahipliğinde, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde başladı.

Ulusal ve uluslararası alandaki yapısal sorunlara uygun ve inovatif çözümlerin üretilmesi, deneysel yapı mekaniği konularında ulusal bilgi birikiminin oluşturulması, Yapı Mekaniği Laboratuvarlarının tanınırlığının artırılması ve bu konuda çalışan araştırmacıların birlikteliklerinin sağlanması amacıyla 2001 yılından beri düzenlenen çalıştayların yedincisi, ilk kez bir vakıf üniversitesinin ev sahipliğinde, KTO Karatay Üniversitesi’nde başladı.

Programa KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, mühendis ve akademisyen Prof. Dr. Tuğrul Tankut, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kamil Akın ve üyeler, Düzenleme Kurulu üyeleri ile dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını KTO Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Hüsnü Can’ın gerçekleştirdiği çalıştayda, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, “Fikirtepe Yapı Testleri”, “Defense Testleri”nden örneklerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.



“Bu çalışmalar bizden sonra gelecek nesle ve öğrencilerimize katkı sağlıyor”

KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği akademisyenlerinden aynı zamanda TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kamil Akın, “Deneysel çalışma, çok zor ve özverili bir iştir. Büyük emek sarf edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmaları yapmaya gönüllü olan tüm meslektaşlarımın ve araştırmacıların önünde hem bir öğretim üyesi olarak hem de bir inşaat mühendisi olarak saygıyla eğiliyorum. Bu çalışmalar bizden sonra gelecek nesle ve öğrencilerimize çok ciddi bir şekilde bilgi birikimi oluşturarak katkı sağlıyor. Bu nedenle desteklenmesi ve devam etmesi en büyük dileğim. Bu çalıştayı KTO Karatay Üniversitesi olarak yapabileceğimizi biliyordum. Çünkü üniversiteme güveniyordum.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Bayram Sade’ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kamil Akın, bu çalışmaların çok daha yaygın hale gelmesini temenni ettiğini belirtti.



“Üniversiteler Desteklemezlerse Yapılan Çalışmalar Sınırlı Kalır”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe ise konuşmasında, “Bu tür çalışmaların ne kadar zor olduğunu en yakından bilenlerdenim. Çünkü inşaat mühendisliği mesleği, can ve mal güvenliği alanında çalışan bir meslek grubudur. Bu yanıyla çok değerli bir meslektir. Bilim dünyası olan üniversitelerimizin yöneticileri, bilim insanlarını desteklemezlerse, yeterli ölçüde kaynak ayrılmazsa, bizim yapacağımız çalışmalar son derece sınırlı kalır. Ben eminim ki daha çok optimal ölçekte ArGe’ye yönelik çalışma yapabilirsek, heyecanlı ve genç meslektaşlarım çok daha önemli çalışmalar yapacaklar” dedi.



“Türkiye Artık Fay Hatlarına Kilitlenemez”

Türkiye’de deprem riskinin olduğunu söyleyen Gökçe, “Türkiye artık fay hatlarına kilitlenemez” diyerek deprem güvenlikli yapılar üretmek gerektiğini vurguladı. Yapı Mekaniği Laboratuvarlarının işlevinin de tam bu noktada başladığını kaydetti.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe’nin ardından KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, konuşmalarına geçti. Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, “Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı’na ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı KTO Karatay Üniversitesi olarak gururluyuz. Ülkemizde bu alana dair en önemli bilim insanları, şu an burada.“ diyerek teknik boyutta her şeyin detaylı olarak bu çalıştayda ele alınacağını belirtti.

Çalıştayda Prof. Dr. Bayram Sade’nin ardından Prof. Dr. Tuğrul Tankut, “Arayış” adlı konuşmasını gerçekleştirdi.

Ulusal 7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, 5 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek oturumlarla KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde devam edecek.

