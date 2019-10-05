Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor

İHA

Büyük ve küçükbaş hayvanlarda, et dışında tüketilen sakatat yani kelle, paça, ciğer, yürek, böbrek ve işkembe gibi ürünlere rağbet artarken, bu ürünler insan sağlığına faydası açısından da ilgi çekiyor.
Konya’da 20 yıldır sakatatçılık yapan Yakup Çelikel, sakatata son 56 yıldır yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Çelikel, "Eskiden bu kadar değildi ama yeni gelen memurların çok katkısı oluyor. Konya’nın yerlisi çok fazla yemiyor ama şu anda var yani ilgi artmış durumda. Özellikle ciğer çeşitlerine, Arnavut ciğerine, sote ilgi artmış durumda. En çok ilgi gören sakatat ciğer. Daha sonra böbrek, yürek en çok satın alınan bunlar. Şimdi dananın kuyruk sokumu bayağı revaçta. Kelle paça da Konya’da eskiden bu kadar tüketilmiyordu. Çok fazla tüketim başladı. Misal eskiden değerlendiremediğimiz dana paçaları şu anda ütületip çok iyi değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Doktorlar şu anda kelleyi, paçayı hastanelerde öneriyor”
Kelle paçanın kırık, çıkık ve sıvı eksilmesi gibi rahatsızlıkta yoğun kullanılan bir gıda olduğunu kaydeden Çelikel, “Doktorlar şu anda kelleyi, paçayı hastanelerde reçete gibi öneriyor. Şu anda sağlık açısından çok faydalı, önümüz bir de kış; en önemli yiyeceklerden biri olacak yani önümüzdeki haftalarda. Kele paça kış aylarında fiyatı yükseliyor çünkü bulamıyoruz istekten dolayı” ifadelerini kullandı.
Sürekli yaşadıkları bir olaydan bahseden Çelikel, “Kuzu ciğerine 55 lira diyoruz; 'Eti geçmiş' diye tepki alıyoruz. Yani şunu söylüyorum; etten aldığın işte faydalar, protein vesaire dediğin zaman ciğer neredeyse eti 3'e katlıyor. Buna takılmasınlar, ciğer etten çok daha kıymetli, çok daha önemli. Sağlık açısından çok önemli; kanı süzer, kanı temizler, içinde bulunduğu vitaminler yani kıyas yapılacak durum yok. Bir kıyas yapılacaksa sağlık vesaire açısından etin 3 katı fiyatında olması lazım. İnsan sağlığına faydalı, hem doyurucu olarak ciğer daha önemli. Bence bu düşünceden çıkılmalı” diye konuştu.

KONYA

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 16:00
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahte özürlü raporu aldıran şebekenin şifresi, 'cam balkon'
YEREL HABERLER Sahte özürlü raporu aldıran şebekenin şifresi, 'cam ...
Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye TIR çarptı
YEREL HABERLER Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye TIR çarptı
Aracını tamir etmek için aşağıya inen sürücüye tır çarptı Konya’da araçtan indiği sırada yoldan gelen tırın altında kalan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Aracını tamir etmek için aşağıya inen sürücüye tır ...
KTO Karatay’da, Ulusal 7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER KTO Karatay’da, Ulusal 7. Yapı Mekaniği ...
NEÜ’de Uluslararası Doğum Sonu Bakım Kongresi düzenlendi
YEREL HABERLER NEÜ’de Uluslararası Doğum Sonu Bakım Kongresi ...
Tır üzerindeki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Tır üzerindeki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 1 ...
Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi ...
Başkan Kılca: geleceğin mimarıyla bir araya geldi"
YEREL HABERLER Başkan Kılca: geleceğin mimarıyla bir araya geldi"
Tuvalet kavgasının cinayet sanığı, 'Bıçağı rastgele salladım'
YEREL HABERLER Tuvalet kavgasının cinayet sanığı, 'Bıçağı rastgele ...
Komşularının üzerine kezzap döken kadına, 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Komşularının üzerine kezzap döken kadına, 10 yıl ...
Karatay Hayvanat Bahçesi'ne öğrencilerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Karatay Hayvanat Bahçesi'ne öğrencilerden yoğun ilgi
Konya Bilim Festivali Bilim Meraklıları İçin Kapılarını Açtı
YEREL HABERLER Konya Bilim Festivali Bilim Meraklıları İçin ...
Milli SİHA ile Atak helikopteri, öğrencilerle buluşturuldu
YEREL HABERLER Milli SİHA ile Atak helikopteri, öğrencilerle ...
Başkan Akkaya’dan Camiler Ve Din Görevliler Haftası ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’dan Camiler Ve Din Görevliler Haftası ...
Beyşehir'de öğrencilerden göl kenarındaki parkta çöp topladı
YEREL HABERLER Beyşehir'de öğrencilerden göl kenarındaki parkta çöp ...
Kütükcü: “Innopark Konya’nın nitelikli sanayi üretim ve ihracat merkezi olacak”
YEREL HABERLER Kütükcü: “Innopark Konya’nın nitelikli sanayi üretim ...
Felçli hastanın daralan üç beyin damarı ameliyatsız açıldı
YEREL HABERLER Felçli hastanın daralan üç beyin damarı ameliyatsız ...
KOMEK ve ASEM kayıtlarına rekor başvuru
YEREL HABERLER KOMEK ve ASEM kayıtlarına rekor başvuru
Sokak ortasında tüfekli, bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sokak ortasında tüfekli, bıçaklı kavga: 2 yaralı
Konyaspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Konyaspor taktik çalıştı
Dünya Hayvanları Koruma Günü´nde 3 köpek vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Dünya Hayvanları Koruma Günü´nde 3 köpek vurularak ...
KTO Karatay’da hukuk öğrencilerine ilk ders Başkan Kılca’dan
YEREL HABERLER KTO Karatay’da hukuk öğrencilerine ilk ders Başkan ...
Konya'da evden hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli serbest
YEREL HABERLER Konya'da evden hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli ...
Kulu Kaymakamı Budan'dan kan bağışına destek
YEREL HABERLER Kulu Kaymakamı Budan'dan kan bağışına destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X