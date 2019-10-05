Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada Gülsüm Kayhan (53) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Konya karayolu, Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Konya istikametine gitmekte olan Halil Kayhan (58) idaresindeki 03 AS 888 plakalı otomobil, güvenlik şeridinde bekleyen Fikret Gök (60) idaresindeki 42 Y 3516 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobil ve traktör şarampole uçtu. Kazada traktör sürücüsü Gök, otomobilde bulunan sürücü ve kızı Beyza Kayhan (23) yaralanırken, eşi Gülsüm Kayhan hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Gülsüm Kayhan cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KONYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:36

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.