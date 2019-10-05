Deniz canlıları kostümü giyen minik öğrencilerden çevre mesajları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Deniz canlıları kostümü giyen minik öğrencilerden çevre mesajları

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki parkta "Sessizliğime kulak ver" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen anaokulu öğrencileri, deniz canlıları kostümü giyerek çevresel mesajlar verdi.

Deniz canlıları kostümü giyen minik öğrencilerden çevre mesajları

Konya’nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki parkta "Sessizliğime kulak ver" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen anaokulu öğrencileri, deniz canlıları kostümü giyerek çevresel mesajlar verdi.
Proje yürütücüsü ve Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu Öğretmeni Suna Sütçü yaptığı açıklamada, alternatifi olan tek kullanımlık plastik atıkların günümüzde deniz, göl ve iç suları son derece kirlettiğine dikkati çekerek, bu duruma artık son verilmezse üç tarafı plastiklerle çevrili bir ülke haline gelinebileceğine vurgu yaptı. Sütçü, hazırladıkları "Sessizliğime kulak ver" projesi ile anaokulunda öğrenim gören minik öğrencilerin deniz canlıları kostümü giyerek plastiğin zararları konusunda bir araya geldikleri göl kenarındaki Vuslat Parkı'nda gezen büyüklerine yönelik farkındalık oluşturmanın gayretini gösterdiğini söyledi.
Sütçü, etkinliğe minik öğrenciler, öğretmenler ve velilerinin katıldığını kaydetti.

KONYA

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 16:00
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 2 yaralı
Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor
YEREL HABERLER Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor
Sahte özürlü raporu aldıran şebekenin şifresi, 'cam balkon'
YEREL HABERLER Sahte özürlü raporu aldıran şebekenin şifresi, 'cam ...
Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye TIR çarptı
YEREL HABERLER Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye TIR çarptı
Aracını tamir etmek için aşağıya inen sürücüye tır çarptı Konya’da araçtan indiği sırada yoldan gelen tırın altında kalan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Aracını tamir etmek için aşağıya inen sürücüye tır ...
KTO Karatay’da, Ulusal 7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER KTO Karatay’da, Ulusal 7. Yapı Mekaniği ...
NEÜ’de Uluslararası Doğum Sonu Bakım Kongresi düzenlendi
YEREL HABERLER NEÜ’de Uluslararası Doğum Sonu Bakım Kongresi ...
Tır üzerindeki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Tır üzerindeki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 1 ...
Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi ...
Başkan Kılca: geleceğin mimarıyla bir araya geldi"
YEREL HABERLER Başkan Kılca: geleceğin mimarıyla bir araya geldi"
Tuvalet kavgasının cinayet sanığı, 'Bıçağı rastgele salladım'
YEREL HABERLER Tuvalet kavgasının cinayet sanığı, 'Bıçağı rastgele ...
Komşularının üzerine kezzap döken kadına, 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Komşularının üzerine kezzap döken kadına, 10 yıl ...
Karatay Hayvanat Bahçesi'ne öğrencilerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Karatay Hayvanat Bahçesi'ne öğrencilerden yoğun ilgi
Konya Bilim Festivali Bilim Meraklıları İçin Kapılarını Açtı
YEREL HABERLER Konya Bilim Festivali Bilim Meraklıları İçin ...
Milli SİHA ile Atak helikopteri, öğrencilerle buluşturuldu
YEREL HABERLER Milli SİHA ile Atak helikopteri, öğrencilerle ...
Başkan Akkaya’dan Camiler Ve Din Görevliler Haftası ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’dan Camiler Ve Din Görevliler Haftası ...
Beyşehir'de öğrencilerden göl kenarındaki parkta çöp topladı
YEREL HABERLER Beyşehir'de öğrencilerden göl kenarındaki parkta çöp ...
Kütükcü: “Innopark Konya’nın nitelikli sanayi üretim ve ihracat merkezi olacak”
YEREL HABERLER Kütükcü: “Innopark Konya’nın nitelikli sanayi üretim ...
Felçli hastanın daralan üç beyin damarı ameliyatsız açıldı
YEREL HABERLER Felçli hastanın daralan üç beyin damarı ameliyatsız ...
KOMEK ve ASEM kayıtlarına rekor başvuru
YEREL HABERLER KOMEK ve ASEM kayıtlarına rekor başvuru
Sokak ortasında tüfekli, bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sokak ortasında tüfekli, bıçaklı kavga: 2 yaralı
Konyaspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Konyaspor taktik çalıştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X