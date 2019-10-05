7. Konya Bilim Festivaline ilgi büyük

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

7. Konya Bilim Festivaline ilgi büyük

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezinde başlayan 7. Konya Bilim Festivali, ikinci gününde on binlerce kişiyi ağırlarken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da festivalin ikinci gününde katılanlarla bir araya geldi.

7. Konya Bilim Festivaline ilgi büyük

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezinde başlayan 7. Konya Bilim Festivali, ikinci gününde on binlerce kişiyi ağırlarken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da festivalin ikinci gününde katılanlarla bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezinde başlayan 7. Konya Bilim Festivali, ikinci gününde de on binlerce kişiyi ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve TÜBİTAK Başkanı Mandal, yedincisi düzenlenen Konya Bilim Festivali’nin ikinci gününde festivale katılanlarla bir araya geldi. Başkan Uğur İbrahim Altay, cıvıl cıvıl bir ortam olduğunu ve insanların çocuklarıyla festivalde birçok etkinliğe katıldığını belirterek, kurulan 100 çadırda 500 görevlinin çocuklarla bilimsel etkinlikler yaptığını etti. Bilim festivalinin en güzel yanının çocukların etkinliklerin içinde bire bir yer almaları olduğunu söyleyen Başkan Altay, “Robot kodluyorlar, simülatörde uçak uçuruyorlar, kağıdın baştan sonra yapılışını görüyorlar ve daha birçok etkinliğe katılıyorlar. Aslında bilimle ilk tanışmada neyi başarabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Bilim Festivali Konya’nın dışında birçok ilden de ziyaretçiyi ağırlıyor. Çocuklarımızı ‘Sen de Yapabilirsin’ sloganıyla aslında bu işi başaracaklarına inandırıyoruz. Bu çocuklar burada gördükleriyle çok daha güzel şeyler üretecekler, geleceğin Türkiye’sini inşa edecekler ve Türkiye’yi lider bir ülke haline getirecekler” dedi.

“Çocuklarımız hem eğleniyor hem bilime başlangıç yapıyor”
Konya Bilim Merkezi’nin 100 bin metrekarelik alanda 26 bin metrekare kapalı alanı, 6 büyük sergi salonu, planetaryum ve gözlem eviyle Türkiye’ye örnek bir bilim merkezi olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Bilim Merkezimiz şu anda Türkiye’deki diğer bilim merkezlerine ve Fas’taki bilim merkezine rehberlik yapıyor. Sergilerimizi kendimiz hazırlıyoruz. Yıl boyunca burada çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye’de okuyan tüm fen lisesi öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokolle burada eğitimler alıyor. Yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Konya Bilim Merkezi CERN’e bağlantı yaparak oradaki bilim insanlarıyla görüşüyor. Hacettepe Üniversitesi ve buradaki üniversitelerle programlar düzenliyoruz. Yaz aylarında bilim kampları düzenliyoruz. Aslında Bilim Merkezi Konya’da bilimin gelişmesi için önemli bir fırsat. Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de bilime bir başlangıç yapıyor. İnşallah geleceğin Türkiye’si çok daha güzel olacak. Her yaş grubundan insanımızı Konya Bilim Festivali’ne davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“150 bin katılımcının hedeflenmesi heyecan verici”
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise festivalde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başladı. Konya Bilim Merkezinin en önem verdikleri bilim merkezi olduğunu aktaran Mandal, “Çünkü burada başlayan her bir tecrübe diğer bilim merkezlerine aktarılıyor. 2014 yılında açıldığından beri büyük etkinliklerle ve faaliyetlerle devam ediyor. Bu yıl festivalde hedef 150 bin ziyaretçi sayısına ulaşmak. İl bazında bakıldığı zaman 150 bin katılımcının olması gerçekten heyecan verici. Bugün cumartesi ve her yaş grubundan insan buraya gelmeyi tercih ediyorsa demek ki doğru iş yapıyoruz demektir. Bundan dolayı Büyükşehir Belediyemize ve Bilim Merkezimizdeki tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bilim festivallerini ülkede sadece farkındalık oluşturmak için değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğinin insan kaynaklı olduğunu ve bu kaynağın bilim ve teknoloji temelli olması açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Mandal, “Dolayısıyla bu tür festivaller, atölyeler bu sürece önemli katkıda bulunuyor. Bilim ve teknoloji üretecek olan gençlerimiz burada. Onların heyecanına ortak olmak için geleceğimizi inşa etmek için, milli teknoloji hamlemizi geliştirmek için tüm bilim ve teknoloji dostlarını, ülkemizin geleceğinde ben de varım demek isteyen herkesi bilim festivaline davet ediyorum” diye konuştu.
Konya Bilim Festivali, Pazar akşamına kadar Konya Bilim Merkezi bahçesinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

KONYA

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 16:00
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da ’Uyum Biz Bize Sohbetler’ etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Konya’da ’Uyum Biz Bize Sohbetler’ etkinliği ...
Beyşehir’de “Afetlerde Bilinçlilik ve Acil Yardım” konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Beyşehir’de “Afetlerde Bilinçlilik ve Acil Yardım” ...
Deniz canlıları kostümü giyen minik öğrencilerden çevre mesajları
YEREL HABERLER Deniz canlıları kostümü giyen minik öğrencilerden ...
Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 2 yaralı
Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor
YEREL HABERLER Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor
Sahte özürlü raporu aldıran şebekenin şifresi, 'cam balkon'
YEREL HABERLER Sahte özürlü raporu aldıran şebekenin şifresi, 'cam ...
Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye TIR çarptı
YEREL HABERLER Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye TIR çarptı
Aracını tamir etmek için aşağıya inen sürücüye tır çarptı Konya’da araçtan indiği sırada yoldan gelen tırın altında kalan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Aracını tamir etmek için aşağıya inen sürücüye tır ...
KTO Karatay’da, Ulusal 7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER KTO Karatay’da, Ulusal 7. Yapı Mekaniği ...
NEÜ’de Uluslararası Doğum Sonu Bakım Kongresi düzenlendi
YEREL HABERLER NEÜ’de Uluslararası Doğum Sonu Bakım Kongresi ...
Tır üzerindeki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Tır üzerindeki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 1 ...
Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi ...
Başkan Kılca: geleceğin mimarıyla bir araya geldi"
YEREL HABERLER Başkan Kılca: geleceğin mimarıyla bir araya geldi"
Tuvalet kavgasının cinayet sanığı, 'Bıçağı rastgele salladım'
YEREL HABERLER Tuvalet kavgasının cinayet sanığı, 'Bıçağı rastgele ...
Komşularının üzerine kezzap döken kadına, 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Komşularının üzerine kezzap döken kadına, 10 yıl ...
Karatay Hayvanat Bahçesi'ne öğrencilerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Karatay Hayvanat Bahçesi'ne öğrencilerden yoğun ilgi
Konya Bilim Festivali Bilim Meraklıları İçin Kapılarını Açtı
YEREL HABERLER Konya Bilim Festivali Bilim Meraklıları İçin ...
Milli SİHA ile Atak helikopteri, öğrencilerle buluşturuldu
YEREL HABERLER Milli SİHA ile Atak helikopteri, öğrencilerle ...
Başkan Akkaya’dan Camiler Ve Din Görevliler Haftası ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’dan Camiler Ve Din Görevliler Haftası ...
Beyşehir'de öğrencilerden göl kenarındaki parkta çöp topladı
YEREL HABERLER Beyşehir'de öğrencilerden göl kenarındaki parkta çöp ...
Kütükcü: “Innopark Konya’nın nitelikli sanayi üretim ve ihracat merkezi olacak”
YEREL HABERLER Kütükcü: “Innopark Konya’nın nitelikli sanayi üretim ...
Felçli hastanın daralan üç beyin damarı ameliyatsız açıldı
YEREL HABERLER Felçli hastanın daralan üç beyin damarı ameliyatsız ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X