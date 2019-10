7. Konya Bilim Festivaline ilgi büyük

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezinde başlayan 7. Konya Bilim Festivali, ikinci gününde on binlerce kişiyi ağırlarken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da festivalin ikinci gününde katılanlarla bir araya geldi.

“Çocuklarımız hem eğleniyor hem bilime başlangıç yapıyor”

Konya Bilim Merkezi’nin 100 bin metrekarelik alanda 26 bin metrekare kapalı alanı, 6 büyük sergi salonu, planetaryum ve gözlem eviyle Türkiye’ye örnek bir bilim merkezi olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Bilim Merkezimiz şu anda Türkiye’deki diğer bilim merkezlerine ve Fas’taki bilim merkezine rehberlik yapıyor. Sergilerimizi kendimiz hazırlıyoruz. Yıl boyunca burada çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye’de okuyan tüm fen lisesi öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokolle burada eğitimler alıyor. Yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Konya Bilim Merkezi CERN’e bağlantı yaparak oradaki bilim insanlarıyla görüşüyor. Hacettepe Üniversitesi ve buradaki üniversitelerle programlar düzenliyoruz. Yaz aylarında bilim kampları düzenliyoruz. Aslında Bilim Merkezi Konya’da bilimin gelişmesi için önemli bir fırsat. Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de bilime bir başlangıç yapıyor. İnşallah geleceğin Türkiye’si çok daha güzel olacak. Her yaş grubundan insanımızı Konya Bilim Festivali’ne davet ediyoruz” şeklinde konuştu.



“150 bin katılımcının hedeflenmesi heyecan verici”

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise festivalde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başladı. Konya Bilim Merkezinin en önem verdikleri bilim merkezi olduğunu aktaran Mandal, “Çünkü burada başlayan her bir tecrübe diğer bilim merkezlerine aktarılıyor. 2014 yılında açıldığından beri büyük etkinliklerle ve faaliyetlerle devam ediyor. Bu yıl festivalde hedef 150 bin ziyaretçi sayısına ulaşmak. İl bazında bakıldığı zaman 150 bin katılımcının olması gerçekten heyecan verici. Bugün cumartesi ve her yaş grubundan insan buraya gelmeyi tercih ediyorsa demek ki doğru iş yapıyoruz demektir. Bundan dolayı Büyükşehir Belediyemize ve Bilim Merkezimizdeki tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilim festivallerini ülkede sadece farkındalık oluşturmak için değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğinin insan kaynaklı olduğunu ve bu kaynağın bilim ve teknoloji temelli olması açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Mandal, “Dolayısıyla bu tür festivaller, atölyeler bu sürece önemli katkıda bulunuyor. Bilim ve teknoloji üretecek olan gençlerimiz burada. Onların heyecanına ortak olmak için geleceğimizi inşa etmek için, milli teknoloji hamlemizi geliştirmek için tüm bilim ve teknoloji dostlarını, ülkemizin geleceğinde ben de varım demek isteyen herkesi bilim festivaline davet ediyorum” diye konuştu.

Konya Bilim Festivali, Pazar akşamına kadar Konya Bilim Merkezi bahçesinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

