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Mısır üretiminin yüzde 30'u Konya Ovası'ndan

DHA

ZİRAAT Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Türkiye'de mısır üretiminde bu yıl 6 milyon ton rekolte beklediklerini ve bunun yüzde 30'unun da Konya Ovası'ndan karşılanacağını söyledi.
Konya, Karaman ve Aksaray'ı içerisine alan Konya Ovası, tahılın yanı sıra  mısır üretiminde de ön plana çıktı. Türkiye mısır üretiminin yüzde 30'unu Konya Ovası'nın karşıladığını belirten Prof. Dr. Süleyman Soylu, şunları söyledi:
"Konya Ovası'nda çiftçiler mısırı çok sevdi. Her ne kadar su kaynaklarımız sınırlı da olsa, hem mekanizasyona uygun, hem de damla sulama sistemine tamamen entegre bir ürün olması sebebiyle çok sevdi. Birim alan getirisinin de diğer ürünlere göre daha yüksek olması bu tercihte önemli bir neden oldu. Bu yıl yaklaşık 1 milyon 800 bin dekar alanda Konya Ovası'nda mısır ekim alanı bekliyoruz. Rekoltenin de 2 milyon tonun üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Türkiye üretimini biz bu yıl 6 milyon ton olarak bekliyoruz. Türkiye üretiminin yüzde 30'unu Konya ve çevresinin karşılayacağını söyleyebiliriz. Bundan 15 yıl önce Konya Ovası yüzde 1 bile pay sahibi değilken, bu yıl bu rakam yüzde 30'lara dayanmış durumda. Bu tabi ki önemli bir gelişme. Buradaki tek dezavantajımız, su kaynaklarımızın sınırlı olması.''
11,5 MİLYON TON MISIR İTHAL EDİYORUZ
Konya Ovası'nın, su sorunu çözüldüğü taktirde Türkiye'nin dışarıdan ithal ettiği mısırı karşılayabileceğini belirten Soylu, "Mısır için üretim açısından olumlu bir sezon diyebiliriz. Fakat tüketim açısından bazı olumsuzlar seyrediyor. Özellikle tane mısırın en fazla kullanıldığı sektör yumurta ve kanatlı sektörüdür. Yumurta fiyatlarındaki düşüklük nedeniyle talepte birazcık azalma olacak gibi görülüyor. Devletimiz taban fiyatını açıkladı. Ton fiyatı bin 150 lira. Bu da çiftçimiz için bir güvence. Mısır ülke ekonomisi için de son derece önemli. 6 milyon ton üretiyoruz, ama her yıl 11,5 milyon ton civarında da ithal ediyoruz. Dışarıdan ithal ettiğimiz bir ürünü kendi kaynaklarımızda kendi topraklarımızda karşılamamız ekonomiye de oldukça katma değer katacaktır. Konya Ovası'na yeterli su geldiği taktirde mısır ve benzeri suya ihtiyacı olan ürünlerde çok daha başarılı olacağız" diye konuştu.

KONYA

06 Ekim 2019 Pazar

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