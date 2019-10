Karatay'da rotayı gençler çizecek

Konya’nın merkez Karatay İlçe Kent Konseyi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince oluşturulan "Ortaöğretim Çalışma Grubu" ile Karataylı gençler şehrin yönetiminde söz alacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay'daki ortaöğretim okul müdürleriyle bir araya geldi. Karatay Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıda Karatay Belediyesi Kent Konseyi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Ortaöğretim Çalışma Grubu" ile öğrencilere yönelik etkinlik ve projelerin hayata geçeceğinin müjdesi verildi. "Ortaöğretim Çalışma Grubu" ile öğrencileri yönetime katarak katılımcı demokrasiyle geleceğe birlikte bakabilmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Kılca, belediye olarak eğitim konusunda çok hassas bir tutumları olduğunu belirtti. Başkan Kılca, "Biz en çok eğitime yapılan yatırımı önemsiyoruz. Göreve gelir gelmez gençlik ve spor müdürlüğünü kurduk. Eğitim kurumlarının bakımlarını yapmaya başladık. İlçemize 6 yeni okul daha kazandırıyoruz. Yaz Spor Okulları kapsamında öğrencilerimizin belediyemiz öncülüğünde ilçemizde spor yapma imkanı bulmalarını sağladık. Biz şayet geleceğe yatırım yapmak istiyorsak gençlerimize, çocuklarımıza yatırım yapmamız gerekiyor. Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.



“Evlatlarımız için çaba göstermeye devam edeceğiz”

Başkan Kılca, okullarda gerçekleştirmiş oldukları yatırımların maddi ve manevi tüm boyutlarıyla süreceğini dile getirerek, "Yeni dönemde sporla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Bu kapsamda spor kulübümüzü canlandırdık. Okullar arası spor turnuvaları olacak. Yine tüm okullarımıza eğitici ve bilimsel kitapların bulunduğu TÜBİTAK köşesi yapacağız. Okullarımıza kodlama sınıfları desteği sağlayıp akıl ve zeka oyunları ile öğrencilerimiz eğlenerek öğrenmenin yanı sıra stratejik düşünme, görsel algılama gibi yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak. Eğitime yapılan her yatırımı çocuklarımıza ve geleceğimize yapılan yatırım olarak görmeye, evlatlarımız için çaba göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Karatay Kent Konseyi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturmuş olduğu "Ortaöğretim Çalışma grubu" ile okullarda öğrenci temsilcilerinin Kent Konseyi aracılığıyla şehrin yönetiminde söz sahibi olacaklarına vurgu yapan Başkan Kılca, "Gençleri ilgilendiren her konu ile ilgili muhakkak bir sözleri olacak. İlçemiz ve şehrimiz için projeler üretecekler. Gençlerin görevlendirildiği, danışıldığı ve kararlara katıldığı çalışmalar daha da anlamlı olacaktır. Gençlerimiz yerel yaşamın geliştirilmesi ve nitelikli çalışmaların yapılması noktasında yerel yönetimlere önemli katkılar sunabilir. Karatayımıza katkı sağlamak isteyen her genç kardeşimizi Kent Konseyimizin "OrtaÖğretim Çalışma Grubu"na davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise, eğitim kurumlarına yapılan her desteğin yarınlara yapılan birer yatırım olduğuna dikkat çekerek, "İlçe milli eğitim camiası olarak şanslıyız. Çünkü eğitime önemli desteği olan bir belediye başkanımız var. Her zaman okullarımızın yanında. Karatay merkez ilçeler içerisinde eğitime vermiş olduğu destekle örnek bir ilçe” diye konuştu.

Karatay Kent Konseyi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerinde oluşturulan "Ortaöğretim Çalışma Grubu"nda gönüllü olarak görev almanın gençler için bir şans ve fırsat olduğunu söyleyen Sami Sağnıç, "Gençlerimiz geçmişte olduğu gibi şimdi de medeniyetimizin yeniden inşasına katkıda bulunacaklar. Bizler de bu başarı öykülerinin artmasına elimizden geldiğince zemin hazırlamaya devam edeceğiz. Bu vesile ile başkanımıza, gençlerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum"dedi.



"Gönüllü gençlerimizle fikir üreteceğiz"

Son olarak söz alan Karatay Kent Konseyi Başkanı Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan ise, "Karatay Kent Konseyimiz belediye yasasıyla oluşturulmuş vatandaşlarımızın da içinde bulunduğu çok yapılı bir gönüllülük çalışmasıdır. Özellikle bu dönemde sosyal ve kültürel çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bu kapsamda Karatay Kent Konseyi 'OrtaÖğretim Çalışma Grubu'nu oluşturduk. Okul Müdürlerimizle, öğrencilerimizle beraber çalışarak okullarımızla işbirliği halinde olacağız. Okullarımızda sınıf başkanlarımız ve oluşturduğumuz temsilcilerimizle birlikte eğitim, kültürel ve sosyal içerikli programlarla gönüllü gençlerimizle ilçemiz için fikir ve düşünce üreteceğiz" şeklinde konuştu.

Karatay Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay'daki ortaöğretim düzeyindeki okul müdürleri ve Karatay Kent Konseyi Yönetim Kurulu katıldı.

