Obruk Gölü Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile kesin koruma altında

Konya’nın merkez Karatay ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve 180 metre genişliğinin yanı sıra 145 metreden fazla derinliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Kızılören Obruk Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak tescil edildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek, "Bu önemli karar, ilçemizin ve şehrimizin turizmine önemli katkılar yapacaktır" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kılca, kararın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkenin ve şehrin her alanda gelişmesi, ilerlemesi adına büyük gayret gösterdiğini belirten Kılca, Cumhurbaşkanı’nın Konya’ya olan sevgi ile muhabbetlerini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Obruk Gölü ve Obruk Hanı'nın gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra turizme kazandırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade eden Kılca, “Hem restorasyon hem de çevre düzenlemesi ile ilgili hazırladığımız projemizle bölgenin tanıtımına ve gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Obruk Gölümüzün 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Alınan bu kıymetli karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilçemiz ve hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Yine göreve geldiği günden beri hizmetleriyle şehrimize ve vatandaşlarımıza yaptığı önemli destekleri vesilesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum” dedi.

KONYA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

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