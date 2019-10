Konya Bilim Festivalini 150 bin kişi ziyaret etti

Türkiye'nin en eğlenceli, Anadolu'nun en büyük bilim festivali olan ve bu yıl yedincisi düzenlenen Konya Bilim Festivali'ni 150 bin kişi ziyaret etti.

Konya Bilim Merkezi’nde bu yıl “Nasıl Yapılır, Nasıl Çalışır” temasıyla düzenlenen 7. Konya Bilim Festivali yüz elli bin kişi tarafından ziyaret edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen Türkiye’nin en eğlenceli, Anadolu’nun en büyük bilim festivali olan 7. Konya Bilim Festivali, Konya’dan ve farklı şehirlerden her yaştan bilim meraklılarına ev sahipliği yaptı. 3 gün süren festivali, son gününde de ziyaret eden Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarla ve gençlerle bir araya geldi.

Cıvıl cıvıl bir ortamda Konyalıların çocuklarıyla mutlu bir pazar geçirmek için Bilim Festivaline geldiğini kaydeden Başkan Altay, bu yıl etkinliğe birçok yenilik kattıklarını ifade etti. Yerli helikopter ‘Atak’ helikopterinin Silahlı İnsansız Hava Aracı’nin (SİHA) festivalde sergilendiğini aktaran Başkan Altay, “Aslında tüm çocuklarımıza geleceğin Türkiye’sini inşa etme yolunda cesaret vermeyi arzu ediyoruz. 100 standımızda 500 görevlimiz çocuklara aktiviteler gerçekleştiriyor. Bilim Festivali sadece Konya için değil, Aksaray, Karaman, Niğde, Ankara ve Eskişehir için de büyük bir fırsat. İnşallah gelecek yıl daha geliştirerek düzenleyeceğiz. Bilim Festivalimizin en önemli özelliği çocukların tüm stantlarda bire bir içinde bulunduğu etkinlikler düzenlemek. Her yaş grubundan insanımız inşallah buradan mutlu bir şekilde uğurlamış oluruz” ifadelerini kullandı.



"Katılım oranı her yıl artıyor"

Konya Bilim Festivali’ne her yıl katılım oranının arttığına dikkat çeken Başkan Altay, “Geçen yıl 100 bini geçmişti. Bu yıl 150 binli rakamlara ulaştık. İstanbul’da düzenlenen Teknofest’in de büyük katkısı oldu. Ülkemizde böyle festivallere büyük ilgi oluşturdu. İnşallah gelecek yıldan itibaren daha yüksek katılımla gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. Tüm Konyalılara ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.



‘Atak ve SİHA ilk kez sergilendi"

7. Konya Bilim Festivali bu yıl ilklere de sahne oldu. Yerli üretim helikopterimiz olan ‘Atak’ ve Silahlı İnsansız Hava Aracımız da Bilim Festivali’nde bu yıl ilk kez sergilendi. Atak helikopteri ve SİHA, Bilim Festivali’ni ziyaret eden bilim meraklıları tarafından en çok ziyaret edilen alanlardan oldu.

Yaklaşık 6 bin metrekarelik açık alan üzerinde gerçekleşen Konya Bilim Festivali’nde, 100’ün üzerinde bilimsel etkinlik, bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler, uçak, İHA ve 3B yazıcı etkinlik alanları, uzay mekiği yapım atölyesi, astronomi gözlemleri, kodlama atölyeleri, elektronik tasarım atölyeleri gibi birçok etkinlik düzenlendi. Katılımcılar bu etkinliklerde bilimsel keşif sürecine aktif olarak katılma tecrübesi yaşadı.

