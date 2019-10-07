Toros Dağları eteklerinde 'semender' görüntülendi

Makas şov bu kez faciayla bitiyordu!

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA'nın Halkapınar ilçesindeki Toros Dağları eteklerinde, nesli tükenmekte olan 'semender' görüldü.

Toros Dağları eteklerinde gezintiye çıkan bazı vatandaşlar, nesli tükenmekte olan semender gördü. Vatandaşlar cep telefonları ile semenderi görüntüledi. Sarı benekleriyle dikkat çeken semender, tatlı su ve karada yaşayabiliyor, Kuzeybatı Afrika, GüneyOrta Asya, Suriye ve Anadolu'da görülüyor.





KONYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:33

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.