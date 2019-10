Rahvan at yarışlarındaki başarı Beyşehir’de sevinçle karşılandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen 34. Geleneksel Rahvan At Yarışları’nda Beyşehir Belediyespor Atlı Spor Kulübünden Ali Poyraz’ın atı “Poyraz”ın küçük orta kategorisinde elde ettiği birincilik Beyşehir’de sevinçle karşılandı.

Ödemiş’in Çaylı Mahallesinde Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen rahvan at yarışlarında Türkiye’nin değişik illerinden gelen 165 at ve binicisi kategorilerinde birinci gelebilmek için mücadele verdi. Baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dört yaşlı tay, üç yaşlı tam, ithal A grubu ve ithal B grubu kategorilerinde yapılan yarışlar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Yarışlarda küçük orta kategorisinde birincilik için yarışan binicisi Barış Yalçın olan Beyşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü’nden Ali Poyraz’ın atı Poyraz gösterdiği performansıyla ipi göğüsleyerek birinci geldi. Poyraz, elde ettiği bu başarıyla Türkiye şampiyonasına da katılma hakkı elde etti. Yarışlarda Poyraz adlı atın sahibi Ali Poyraz ile diğer birinci olan atların sahiplerine Türk bayrağı, kupa ve para ödülleri düzenlenen törende verildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, İzmir’deki rahvan at yarışlarında Beyşehir’i başarıyla temsil eden birinci gelen Poyraz adlı atın sahibi Ali Poyraz ile binicisi Barış tebrik etti.

