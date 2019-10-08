Beyşehir Gölü yabancı fotoğrafçıları ağırladı

Dünyada günbatımının en güzel izlenebildiği iki yerden birisi olduğu belirtilen Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü Milli Parkı, İtalya'dan gelen fotoğrafçıları ağırladı.

Konya’da kurulu Sille Sanat Sarayı öncülüğünde İtalya’dan Türkiye’ye fotoğraf çekmek için gelen yabancı fotoğrafçıların son mesai adresi Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyıları oldu.

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Derneği (UFSD) Başkanı ve Sille Sanat Sarayı Kurucusu Reha Bilir, Sille Sanat Sarayı bünyesinde bir fotoğraf topluluğuna sahip olduklarını belirtti. Sille Sanat Sarayı’nın aynı zamanda Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu FIAP’ın da dünyadaki sergi salonlarından birisi konumunda olduğunu vurgulayan Bilir, “Bu anlamda bizim dünyanın birçok ülkesindeki, birçok fotoğraf dernekleriyle, fotoğraf kulüpleri ve federasyonlarıyla bağlantılarımız var. Zaman zaman biz onların ülkelerine fotoğraf çekmeye gidiyoruz. ma bu yıl bildiğiniz gibi dünyanın birçok ülkesinden Türkiye’ye fotoğrafçıları davet etmeye başladık” dedi.

Bu çerçevede Nisan ayında 14 kişiden oluşan Vietnamlı bir fotoğrafçı grubun Türkiye’ye geldiğini, onlara Konya ve Beyşehir bölgesini tanıtmaya çalıştıklarını aktaran Bilir, şimdi ise İtalya Floransa’dan gelen IL CUPOLONE Fotoğraf Derneği üyesi fotoğrafçı grubunu Beyşehir’de misafir ettiklerini belirtti. Aynı zamanda İtalya’da bir fotoğraf derneğinin üyeleri olan bu konuklarının Türkiye’deki fotoğraf mesaisine Kapadokya bölgesinden başladığını vurguladı.

KONYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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