Hüyük’te göl sahillerinin çehresi değişecek

Konya’nın Hüyük ilçesinde, göl sahilinde başlatılan düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kıyı şeridinin çehresinin değişeceği bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Hüyük ilçesinin sahillerindeki kıyı düzenleme çalışmalarına başlandığını belirtti. Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle Budak Mahallesi sahilinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çiğdem, proje çerçevesinde ilk etap sahil düzenleme çalışmalarına göle kıyısı olan Budak Mahallesi sahilinden başlandığını vurgulayarak, "Proje için çalışmalara startı verdik. Sahildeki düzenleme çalışmaları Hüyük plajı, kuş gözlem evleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, balıkçı barınakları ve spor komplekslerinin de yapımını kapsıyor. Bu çalışmaların tamamlanması, Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan ilçemizin Kıreli, Budak, Tolca sahilinin de çehresini değiştirecek. Bu çalışmalarda destek ve yardımlarını esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve emeği geçen herkese ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

KONYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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