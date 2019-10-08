Ereğli Metin Kıratlı Özel Eğitim Meslek Okulu'nun temeli atıldı

Konya’nın Ereğli ilçesine yapılacak olan Metin Kıratlı Özel Eğitim Meslek Okulunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Hayırsever iş adamı Özcan Halaç ve eşi Zeynep Başak Halaç tarafından yaptırılacak 12 derslikten oluşacak okulun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın adını taşıyacağı belirtildi. Açılış töreninde hayırsever iş adamı Özcan Halaç, Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak konuşma gerçekleştirdi.

Metin Kıratlı, kendi isminin böyle bir okulda yaşatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Temel atma törenine Vali Cüneyit Orhan Toprak ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın yanı sıra Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ereğli protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

KONYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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