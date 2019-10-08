Konya’da doktorlar hastanede darp edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya’da doktorlar hastanede darp edildi

İHA

Konya'da bir hastanenin acil servisinde görevli iki doktor üç kişi tarafından darp edildi.

Konya’da bir hastanenin acil servisinde görevli iki doktor üç kişi tarafından darp edildi.
Olay, saat 23.15 sıralarında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede görevli doktorlar Mustafa Öztürk ve Sami Maden acil servise gelen 3 kişi tarafından darp edildi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri hastaneye intikal etti. Doktorları darp eden şahıslardan A.Ç. ve A.Ç. yakalanarak adli işlemler başlatılırken, diğer şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Koç’tan kınama
Olayla ilgili olarak hastane başhekimi Doç. Dr. M.Ali Eryılmaz ve darp edilen hekimlerle görüşen ve geçmiş olsun dileklerini ileten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Bu tür olaylara hiçbir şekilde tahammül edemeyiz. Adli sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacağımızın özellikle bilinmesini istiyorum” dedi. Koç, darp edilen hekimlerle birlikte tüm sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

KONYA

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:24
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’daki FETÖ operasyonunda 10 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’daki FETÖ operasyonunda 10 şahıs tutuklandı
Selçuklu'dan eğitime 4 spor salonu desteği
YEREL HABERLER Selçuklu'dan eğitime 4 spor salonu desteği
19. Anadolu Odaları Eğitim Semineri yapıldı
YEREL HABERLER 19. Anadolu Odaları Eğitim Semineri yapıldı
Ereğli Metin Kıratlı Özel Eğitim Meslek Okulu'nun temeli atıldı
YEREL HABERLER Ereğli Metin Kıratlı Özel Eğitim Meslek Okulu'nun ...
Hüyük’te göl sahillerinin çehresi değişecek
YEREL HABERLER Hüyük’te göl sahillerinin çehresi değişecek
Beyşehir Gölü yabancı fotoğrafçıları ağırladı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü yabancı fotoğrafçıları ağırladı
Şifa deposu; kelle paça çorbası
YEREL HABERLER Şifa deposu; kelle paça çorbası
22 yaşındaki Adile'nin ölümü intihar çıktı
YEREL HABERLER 22 yaşındaki Adile'nin ölümü intihar çıktı
Konya'daki FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'daki FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Derebucak’ta otomobil farıyla tavşan avına ceza
YEREL HABERLER Derebucak’ta otomobil farıyla tavşan avına ceza
Konya'da 5 düğünde 7 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 5 düğünde 7 silah ele geçirildi
Ilgın Zabıtası denetimleri hızlandırdı
YEREL HABERLER Ilgın Zabıtası denetimleri hızlandırdı
Konya'da düğünlere sıkı denetim: 7 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da düğünlere sıkı denetim: 7 silah ele ...
Rahvan at yarışlarındaki başarı Beyşehir’de sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER Rahvan at yarışlarındaki başarı Beyşehir’de sevinçle ...
Beyşehir’de bilim fuarı açılışı
YEREL HABERLER Beyşehir’de bilim fuarı açılışı
Konya’da Dünya Çocuk Günü kutlamaları gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Konya’da Dünya Çocuk Günü kutlamaları ...
Konya’da uyuşturucu baskını: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu baskını: 1 gözaltı
Büyükşehir’den madde bağımlılığına karşı tiyatro oyunu
YEREL HABERLER Büyükşehir’den madde bağımlılığına karşı tiyatro ...
Keserli soyguncu kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Keserli soyguncu kameralara yakalandı
Toros Dağları eteklerinde 'semender' görüntülendi
YEREL HABERLER Toros Dağları eteklerinde 'semender' görüntülendi
Konya’da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil devrildi: anne yaralandı, kızı öldü
YEREL HABERLER Otomobil devrildi: anne yaralandı, kızı öldü
Enişte- kayınbirader uyuşturucu ticaretinde 3 tutuklama
YEREL HABERLER Enişte- kayınbirader uyuşturucu ticaretinde 3 ...
Konya Bilim Festivalini 150 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Konya Bilim Festivalini 150 bin kişi ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X