19. Anadolu Odaları Eğitim Semineri yapıldı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Anadolu Odaları Eğitim Seminerlerinin 19’ncusu Antalya Belek’te yapıldı.

Seminere protokol davetlileri, TÜRMOB yönetim kurulu, çeşitli illerden mali müşavir odaları başkan ve yöneticileri ile meslek mensupları yoğun ilgi gösterdi. Eğitim seminerinin açılışında konuşan Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, “Geleneksel hale getirerek bu yıl 19. düzenlediğimiz Anadolu Odaları Eğitim Seminerimizi başta Konya olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanından katılan meslektaşlarımızla gerçekleştiriyoruz. Meslek hayatımızın yoğun iş temposundan bir nebze uzaklaşma imkanı bulduğumuz seminerimiz bizlere meslektaş olarak kaynaşma ve aynı zamanda güncel konularda, konusunda uzman değerli üstadlarımız ve eğitmenlerimiz aracılığı ile bilgi edinme fırsatı sağlamaktadır” dedi.

“Faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz”

Konya SMMMO olarak eğitime ve mesleki gelişime önem verdiklerini belirten Başkan Erdal, “En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır anlayışıyla Konya SMMMO olarak mesleğimize, 2 bin 430 üyemiz ve 300 stajyerimize hizmet ederek, her zaman eğitimi ve mesleki gelişimi destekleyerek her türlü faaliyetimize devam ediyoruz. Özellikle son dönemlerde bağımsız denetim, bilirkişilik ve uzlaştırmacılık eğitimlerine ağırlık verdik. Meslektaşlarımızın bu eğitimleri almasına yardımcı olduk. Ayrıca farklı meslek gruplarındaki kişilerinde bu eğitimleri almasını sağladık. Bunların yanında Selçuk Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz yüksek lisans eğitimleri, sınavlara hazırlık kursları ve mesleki anlamda bilgilerimizi güncellemek ve yeni çıkan mevzuatları takip etmek için üyelerimize yönelik eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor” diye konuştu.



“Tüm serbest meslek Faaliyetlerinde KDV uygulanabilir orana düşürülmelidir”

Muhasebe mesleğinin ekonomik hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve devletin vergi gelirlerinin toplanmasında, her alandaki dijital dönüşümün sağlanmasında ve mali politikaların tabana yayılmasında mali müşavirlerin önemli rolü olduğunu kaydeden Abdil Erdal, “Mali müşavirlerin yıllardır dile getirdikleri KDV sorununun çözümü için herhangi bir düzenleme yapılmazken, belirli meslek gruplarının hizmetlerine yönelik olarak KDV oranlarında indirime gidilmesi, bizleri son derece üzmüştür. Serbest meslek gelirleri üzerindeki vergi yükü belirli meslek gruplarının değil tüm serbest meslek erbaplarının sorunudur. Bu sorun daha önce de tarafımızca defalarca dile getirilmiştir. Serbest meslek erbapları yüzde 18 oranında KDV öderken bazı meslek gruplarının faaliyetlerinde bu oranın düşürülmesi vergi sistemini bozmaktadır. Tüm serbest meslek faaliyetlerinde KDV uygulanabilir makul bir orana düşürülmelidir” şeklinde görüş belirtti.

Oda Başkanı Abdil Erdal’ın açılış konuşmasından sonra TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan ve Konya SMMM Odası önceki dönem başkanları selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından seminer programında Gelir İdaresi Daire Başkanı Abdullah Karaboyacı tarafından elektronik defter ve belge uygulamalarını, Kamu Gözetim Kurumu Uzmanı Emre Şentürk stok, maddi duran varlıklar ve hasılat kalemlerinin muhasebeleştirilmesi bağımsız denetimi anlattı.

