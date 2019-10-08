Selçuklu'dan eğitime 4 spor salonu desteği

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçede yer alan 4 okula daha spor salonu kazandırıyor.

Selçuklu Belediyesi eğitime ve spora olan desteğini ilçede yer alan 4 okula kazandıracağı spor salonu ile sürdürüyor. Avrupa standartları düzeyinde olan spor salonları Kemal Akpınar İmam Hatip Ortaokulu, Mahmud Esad Coşan İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kazandırılacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, okul ziyaretlerinde öğrencilerden gelen talep üzerine yatırım programına alınan ve yapımı devam etmekte olan 4 spor salonundan biri olan Kemal Akpınar İmam Hatip Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Çalışmalarda gelinen son durum hakkında görevlilerden bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin isteklerine her koşulda önem veriyor, Selçuklu'da bugüne kadar okullarımıza kazandırdığımız spor salonlarına yenilerini eklemeye devam ediyoruz" dedi.



"Selçuklu spor yatırımlarında Avrupa standartlarına ulaştı"

Selçuklu'nun sporda önde olan ilçelerden birisi olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü binlerce lisanslı sporcu yetiştirerek Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden biri oldu. Selçuklu, tesisler ve tesisleşme oranı olarak da Türkiye'nin önde gelen ilçelerinden biridir. Selçuklu bugüne kadar yapılan ve yapımı devam etmekte olan tesisler ile spor yatırımlarında Avrupa standartlarına ulaştı. İnsanlarımızın, gençlerimizin spor yapabilecekleri alanları her mahallemizde ve bahçesi uygun olan okullarımızda oluşturmayı hedefliyoruz. Selçuklu spora ve sporcuya önem vermektedir. Yapılan tesislerimizin gençlerimize, Selçuklumuza ve Konyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yapımında sona yaklaşılan 4 spor salonunun kasım ayında tamamlanarak hizmet vermeye başlaması hedefleniyor. 8 milyon 863 bin TL'ye mal olacak olan spor salonlarının içerisinde İlk Yardım Odası, Duş, Soyunma Odası, BasketbolHentbolVoleybol Sahası, Aile ve Sporcu Tribünü gibi fonksiyonlar yer alacak.

KONYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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