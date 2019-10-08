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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Genç MÜSİAD Konya Şubesi’nde "Devlet Destekleri’ paneli

İHA

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen panelde yeni açıklanan ve mevcut devlet destekleri anlatıldı.

Genç MÜSİAD Konya Şubesi’nde "Devlet Destekleri’ paneli

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen panelde yeni açıklanan ve mevcut devlet destekleri anlatıldı.
Konya ABİGEM İş Geliştirme, Proje ve Eğitim Birimi Yöneticisi Ömer Faruk Dağlıoğlugil’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ilk sözü alan Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsmail Ünver, Konya’nın ekonomik, fiziki ve sosyal yapısı hakkında bilgi verdi. Ünver, “Konya’yı ve Karaman’ı özel yatırım ortamlarını uluslararası alanda tanıtıyoruz, izin ve ruhsat işlemlerini takip ve koordinasyonunu sağlıyoruz. Kurum olarak yatırımcıya doğru yönlendirmeleri yapıyoruz. Ayrıca teşvik sistemiyle ilgili detaylı bilgiler aktarıyoruz ve yatırımcıların yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.
MEVKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Ebubekir Karaçayır ise güncel destekler hakkında bilgiler verdi. Karaçayır, “MEVKA, mali ve teknik destek vermektedir. Konya ve Karaman bölgesinde 2010 yılından bugüne 88,5 milyon TL dağıtım yapılmıştır. Desteklenen proje sayısı ise 420’dir. Daha çok proje teklif çağrılarında desteklerimizi sürdürdük. Bu yılki mali destek programında 3 öncelik vardır. Birinci öncelik ara malı üretiminin yerelde sağlanmasıdır. Program bütçesi 10 milyon TL’dir. Destek tutarımız ise minimum 400 bin, maksimum 2 milyon TL’yi bulmaktadır. 2’incisi ise Konya’da savunma ve silah sanayisinin geliştirilmesidir. Yine bu programımızın bütçesi 10 milyon TL’dir. Destek tutarı 50 bin ila 1 milyon TL arasında değişiklik göstermektedir. 3’üncü öncelimiz de, Karaman’daki KOBİ'lerin kapasitelerini artırılmasına yöneliktir. Program bütçesi 10 milyon TL, destek tutarı ise 50 Bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiklik göstermektedir. Dış ticaret açığının kapatılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yurt içinde üretilebilecek 43 ürün grubu belirledi. Bizde ajans olarak bir anket düzenleyerek yerelde üretilebilecek 10 adet grup belirledik. Belirlenen bu ürün grupları üzerinde desteklerimiz olacaktır” dedi.
Daha sonra sözü alan KOSGEB Uzmanı İlhan Kurt ise, yurt dışı pazar desteği hakkında sunumunu gerçekleştirerek, “Yurt dışında tanıtım, eticaret siteleri, dijital reklamlar, hava yolu dergilerine verilen reklamlar, yurt dışı baskılı reklamlar, yabancı kataloglara ve dergilere verilen reklamlara destek sağlanmaktadır. Yurt dışı ve fuar desteği, stant ve çalıştırılan personele ödeyeceğiniz ücretin desteği de sağlanmaktadır. Ayrıca, yurt dışında müşterinizi ziyaret edecekseniz, gidiş ve geliş masraflarınız için de destek ödenmektedir” diye konuştu.
Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi Proje ve İş Geliştirme Uzman Yardımcısı Aykut Alçayır’da ArGe destekleri hakkında bilgilendirme yaptı. ArGe ve tasarım merkezlerinin sayısı her geçen gün arttığına dikkat çeken Alçayır, “ArGe ve tasarım merkezi kurulması halinde TÜBİTAK ve KOSGEB’den destek alınmaktadır. Merkezlerin sağladığı imkanlar ise vergi indirimi, prim desteği, gelir vergisi desteği, damla ve gümrük vergisi desteğidir. Vergi indiriminde ArGe ve tasarım merkezlerinin proje kapsamında yaptıkları harcamaları yüzde yüzünü kurum vergisi matrahından indirilebilmektedir” dedi. Yatırım Teşvik Belgesi Uzmanı Engin Karataşoğlu’nun sunumunun ardından panel, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

KONYA

08 Ekim 2019 Salı

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