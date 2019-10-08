Şehir Tiyatrosu "Suç ve Ceza” oyunuyla perdelerini açtı

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Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 20192020 perdelerini Dostoyevski’nin dünya klasiklerinden “Suç ve Ceza” romanından uyarlanan aynı adlı tiyatro oyunuyla açtı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun hazırladığı “Suç ve Ceza” adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenen sezonun ilk oyunu Dostoyevski’nin dünya klasikleri arasında gösterilen “Suç ve Ceza” romanından uyarlanan tiyatro oyunu, Konyalı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Yönetmenliğini Bilge Emin’in üstlendiği oyun, 814152122 Ekim tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde saat 20.00’de sahnelenecek.

Öte yandan, Necip Fazıl Kısakürek’e ait romandan uyarlanan “Reis Bey” oyunu, Fransız komedi yazarı Moliere tarafından yazılan “Cimri”, çocuk hikayeleri yazarı İranlı Samed Behrengi’ye ait kitaptan uyarlanan ‘Küçük Kara Balık’ oyunu da Ekim ayı içerisinde sahneye konulacak.

KONYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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