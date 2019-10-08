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Kulu'da yardım derneğinden 156 öğrenciye 200 bin liralık yardım kararı

İHA

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yardıma muhtaç 156 öğrenciye 200 bin liralık nakdi para yardımı yapma kararı aldı.

Kulu'da yardım derneğinden 156 öğrenciye 200 bin liralık yardım kararı

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yardıma muhtaç 156 öğrenciye 200 bin liralık nakdi para yardımı yapma kararı aldı.
Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Murat Tütüncü, 20192020 eğitim ve öğretim yılı için yardıma muhtaç 156 öğrenciye nakdi para yardımı yapma kararı aldıklarını söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan dernek başkanı Dr. Murat Tütüncü, "Kululu gençlerimizin hayata hazırlanmalarına katkıda bulunmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek, ortak kültürel etkinliklere yönelmelerini ve ortak projeler üretmelerini sağlamak, dernek etkinliklerinde bir araya gelerek yardımlaşma ve dayanışma duygularının gelişmesini sağlamak, eğitimlerinde maddi manevi destek sağlayarak eğitim yüklerinin azalmasını sağlayabilmek amacıyla derneğimizce karşılıksız eğitim yardımı verilmektedir. 20192020 eğitimöğretim yılında; derneğimize eğitim yardımı için başvuran 156 öğrencimize toplamda 200 bin TL eğitim yardımı yapılması için karar alındı. Eğitim yardımı için bize destek sağlayan başta dernek üyelerimiz ve Avrupalı Kululular Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki
insanlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

KONYA

08 Ekim 2019 Salı

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