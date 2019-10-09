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Protez kollu usta, 40 yıldır kamera ve fotoğraf makinesi tamir ediyor

DHA

- KONYA'da, 40 yıldır elektronik tamiri ustalığı yapan Mehmet Akgün (51), 12 yıl önce elektrik akımına kapılması sonucu sol ayak parmakları ile sol kolunu dirseğinin altından kaybetmesine rağmen, kamera ve fotoğraf makinelerini tamir edip, onları yeniden kullanıma kazandırıyor. Akgül, "Dünyada başaramamak diye bir şey yok. İnsanların iki kolu olmuyor, iki gözü görmüyor ama yine de başarılı oluyor" dedi. 

- KONYA'da, 40 yıldır elektronik tamiri ustalığı yapan Mehmet Akgün (51), 12 yıl önce elektrik akımına kapılması sonucu sol ayak parmakları ile sol kolunu dirseğinin altından kaybetmesine rağmen, kamera ve fotoğraf makinelerini tamir edip, onları yeniden kullanıma kazandırıyor. Akgül, "Dünyada başaramamak diye bir şey yok. İnsanların iki kolu olmuyor, iki gözü görmüyor ama yine de başarılı oluyor" dedi. 
Radyo ve televizyon tamirciliğine 11 yaşındayken başlayan Mehmet Akgül, mesleğindeki ilk 5 yılını sadece kamera ve fotoğraf makinesi tamir ederek sürdürdü. Kentin en tanınmış ustaları arasında yer alan ve diğer illerden getirilen kamera ve fotoğraf makinelerini de tamir eden Akgül, 12 yıl önce elektrik akımına kapıldı. Sol koluna dirsek altında protez takılmasına rağmen tek koluyla tamirciliği sürdüren Akgül, mesleğe başlama hikayesini anlattı. Akgül, şunları söyledi:
''1979´da radyo, televizyon tamirciliği üzerine ilk çıraklığımı yaptım. 1985 yılına kadar çıraklık ve kalfalık dönemim devam etti. 1985´ten sonra ise elektronikten anladığım için fotoğraf makinesi tamirine yöneldim. O dönem Konya'da bu işi yapan yoktu. Benim de bu tür konulara eğilimim ve becerim vardı. Bir ustamızla tanıştım. Bana makineyi ve parçalarını öğretti. O günden beri de bu işi yapıyorum."
'İKİ ELLE ZOR YAPILAN İŞİ TEK ELLE YAPIYORUM'
Elektrik akımına nasıl kapıldığını anlatan Akgül, ''Kızım evde okul armasını unutmuş. Okuldan da isteyince, annesi balkondan aşağıda olan kızıma atmak istemiş. Atarken arma sokaktaki elektrik hattı kablolarına takılmış. Armayı alabilirim diye düşündüm. Armayı başka bir kablo yardımıyla almak isterken akıma kapılıp, 22,5 metre geri fırladım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. 6 ay kadar bir tedavi sürecim oldu. Ancak sonunda kolumu kurtaramadılar. Dirsek altından kolum kesildi. Aynı zamanda ayak parmaklarımda öyle. İster istemez bu durumdan etkilendim. Ne yapabilirim diye düşündüm. Çünkü bizim meslek iki elle bile zor yapılabilen bir iş. Ticaret gibi farklı meslekleri denediysem de olmadı. Tekrar kendi işime döndüm. İlk zamanlar zorlandım ama azimle, sabırla üstesinden gelmesini bildim. Benim mesleğim bu dedim. O günden beri tek elle de olsa mesleğimi sürdürüyorum. Bazen bir vidayı takabilmek için sabahlara kadar çalıştığım oluyor" diye konuştu.  
'ELİMDEN BİNLERCE MAKİNE GEÇTİ'
Bugüne kadar binlerce makineyi tamir ettiğini ifade eden Mehmet Akgün, ''Meslekte elimden binlerce kamera ve fotoğraf makinesi geçti. Halen geçmeye devam ediyor. Sadece Konya ve çevresinden değil. Muğla'dan, Antalya'dan, Kastamonu gibi illerden de bana kamera ve fotoğraf makinesi gönderiyorlar. Vakit buldukça ben de onları tamir edip, tekrar geri gönderiyorum" dedi.
'HAYATA KÜSÜLECEK BİR DURUM YOK'
İnsanın bazı uzuvları olmadan da yapabileceği çok şeyin olduğunu belirten Mehmet Akgün, "Bir uzvunun eksik olması, insan için bazı zorluklar getiriyor ama yeni gençlerimize bakıyorum, bir iş verilince, 'Yapamam bu iş zor' diyor. Bir başla, bir yapmaya uğraş. 'Yapamam', 'beceremem' diye bir şeye inanmıyorum. İnsanoğlu azmetsin. İki eli olmayan, iki ayağı, iki kolu olmayan insanları da görüyoruz. Bu bir insanın bir şeyler yapmasına engel değil. Mutlaka yapabileceğim bir sürü şey vardır. Bu hayata küsülecek bir durum değil" diye konuştu.  
  

KONYA

09 Ekim 2019 Çarşamba

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