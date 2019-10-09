Dernek adı altındaki kumarhaneye baskın

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KONYA'da bir derneğe polis tarafından yapılan baskında 52 kişi hakkında kumar oynadığı iddiasıyla yasal işlem başlatıldı. Tombala makinesini saklayan 1 kişi de gözaltına alındı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ferhuniye Mahallesi'ndeki Derekonağı Sosyal Yardımlaşma derneğinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Ardından derneğe dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda kumar oynadığı öne sürülen 52 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Dernekteki tombala makinesini bodrum katına saklamaya çalışan 1 kişi de gözaltına alındı. Tombala makinesine yaptırılan özel bölümde gizlenmiş av tüfeği ile fişeklere el konulup, dernek mühürlendi.



KONYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

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